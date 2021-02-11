ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Тихом океане произошла серия сильных землетрясений

Новина українською → Новая Каледония, Четверг 11 февраля 2021 08:59
В Тихом океане произошла серия сильных землетрясений Фото: землетрясение (nsf.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Тихом океане в районе островов Новая Каледония, в 520 км к востоку от города Нумеа произошло землетрясение. Его магнитуда составила 6,4 баллов.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр происшествия зафиксировали 10 февраля в 23:24 вечера по киевскому времени по координатам -23.34 градуса южной широты и 171.39 градуса восточной долготы.

Кроме того, в 01:45 по Киеву в 516 км от Нумеа зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. В 3:02 по киевскому времени отмечен подземный толчок магнитудой 5,7 в 543 км на восток от административного центра Новой Каледонии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оцениваются как "разрушительные". Всего с 9 февраля в этом районе зафиксировано девять подземных толчков магнитудой выше 5,7.

Напомним, у побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к юго-востоку от города Титосэ на острове Хоккайдо. Толчки ощущались в четырех соседних префектурах.

Кроме того, 26 января серия землетрясений произошла в районе испанского города Гранада. Магнитуда превышала 4 балла, наиболее мощные толчки были зафиксированы в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). Тогда испанский премьер Педро Санчес выступил с призывом сохранять спокойствие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия землетрясение
NEWS
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок