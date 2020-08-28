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Тихановская выступила в защиту учителей

Минск, Пятница 28 августа 2020 10:50
Тихановская выступила в защиту учителей
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская накануне Дня знаний обратилась к учителям и призвала их очистить школу от лицемерия и страха. Она выступила в их защиту после того, как президент Александр Лукашенко призвал увольнять учителей.

Об этом Тихановская заявила в видеообращении.

Она заявила, что многих учителей втянули в избирательные комиссии, где обеспечивался "нужный результат".

"Нужный не народу, не стране, а нужный одному человеку, который возомнил себя хозяином. В том числе, вашим хозяином", - подчеркнула Тихановская.

Тихановская призвала тех педагогов, которые поддались давлению и пошли на подлог, дать себе обещание поступать по совести.

"Проявите солидарность, защитите своих коллег - честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы. Учитель - профессия, основанная на любви к детям и искренности. Давайте сделаем нашу школу такой, чтобы в нее с радостью приводили детей", - сказала она.

Напомним, 24 августа Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей государственных школ, которые поддержали оппозиционные акции протеста.

Отметим, глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук заявил, что Александр Лукашенко просто так власть не отдаст.

На фоне протестов в Беларуси Лукашенко привел в полную боеготовность армию.

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