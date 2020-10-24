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Тихановская ушла на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении

Вильнюс, Суббота 24 октября 2020 23:03
Тихановская ушла на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении
Фото: Светлана Тихановская (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская пошла на самоизоляцию из-за возможного заражения коронавирусом. Недавно она контактировала с министром иностранных дел Словении, у которого подтвердили COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Тихановской.

Узнав о подтверждении коронавируса у главы словенского МИД, оппозиционерка ограничила свои контакты и запланировала тест на COVID-19. Все, кто до этого контактировали с Тихановской, были уведомлены о риске заражения.

"Это не мешает работе команды Тихановской: все встречи перенесены в онлайн, идет подготовка ко "Дню народного ультиматума" в воскресенье. И сама Светлана, и ее команда всегда придерживались и придерживаются всех рекомендаций и требований медиков", - отметили в пресс-службе оппозиционерки.

Напомним, о заболевании коронавирусом главы МИД Словении стало известно в пятницу, 23 октября. После этого министр иностранных дел Латвии ушел на карантин.

Кроме того, сегодня коронавирус подтвердили у президента Польши Анджея Дуды. Политик чувствует себя нормально.

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