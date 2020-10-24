Тіхановська пішла на самоізоляцію після зустрічі з главою МЗС Словенії

Фото: Світлана Тіхановська (t.me/tsikhanouskaya)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська пішла на самоізоляцію через можливе зараження коронавірусом. Нещодавно вона контактувала з міністром закордонних справ Словенії, у якого підтвердили COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Тіхановської.

Дізнавшись про підтвердження коронавірусу у глави словенського МЗС, опозиціонерка обмежила свої контакти та запланувала тест на COVID-19. Всі, хто до цього контактували з Тіхановською, були повідомлені про ризик зараження.

"Це не заважає роботі команди Тіхановської: всі зустрічі перенесені в онлайн, йде підготовка до "Дня народного ультиматуму" в неділю. І сама Світлана, і її команда завжди дотримувалися і дотримуються всіх рекомендацій і вимог медиків", - наголосили у прес-службі опозиціонерки.

Нагадаємо, про захворювання на коронавірус глави МЗС Словенії стало відомо у п'ятницю, 23 жовтня. Після цього міністр закордонних справ Латвії пішов на карантин.

Крім того, сьогодні коронавірус підтвердили у президента Польщі Анджея Дуди. Політик почуває себе нормально.