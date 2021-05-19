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В Тибете произошла вспышка гриппа среди диких птиц

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Тибет, Среда 19 мая 2021 17:23
В Тибете произошла вспышка гриппа среди диких птиц Фото: в Тибете произошла вспышка гриппа среди диких птиц (freepik.сom)
Автор: РБК-Украина

В Тибете произошла вспышка птичьего гриппа H5N8 в стае диких птиц. Вспышка произошла в парке водно-болотных угодий в городе Нагку.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает Reuters.

В результате вспышки заразились и погибли 268 птиц.

Напомним, в феврале в России впервые выявили случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Гриппом заразились семеро сотрудников одной из птицефабрик на юге страны.

Кроме того, ранее в поселке Клавдиево-Тарасово (Бучанский Киевской области) выявили вирус птичьего гриппа. В области ввели карантин.

Добавим, что в декабре прошлого года птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Тогда тоже был введен карантин.

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