В Тибете произошла вспышка гриппа среди диких птиц
Фото: в Тибете произошла вспышка гриппа среди диких птиц (freepik.сom)
В Тибете произошла вспышка птичьего гриппа H5N8 в стае диких птиц. Вспышка произошла в парке водно-болотных угодий в городе Нагку.
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает Reuters.
В результате вспышки заразились и погибли 268 птиц.
Напомним, в феврале в России впервые выявили случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. Гриппом заразились семеро сотрудников одной из птицефабрик на юге страны.
Кроме того, ранее в поселке Клавдиево-Тарасово (Бучанский Киевской области) выявили вирус птичьего гриппа. В области ввели карантин.
Добавим, что в декабре прошлого года птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Тогда тоже был введен карантин.