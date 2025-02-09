"Ті дні неможливо забути": Медведенко розповів, що робив у Києві на початку вторгнення

Знаменитий український баскетболіст і тренер, колишній гравець НБА та дворазовий чемпіон у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслав Медведенко у перші дні повномасштабного вторгнення Росії вступив у добробат і був готовий зі зброєю в руках нищити окупантів.

В інтерв'ю РБК-Україна він поділився спогадами про той період, а також розповів про поїздки в Бучу і висловився про закінчення війни.

Так, за словами Медведенка, коли у лютому-березні 2022 року російські війська підійшли впритул до Києва, він вирішив долучитися до оборони столиці.

"Я вступив у добробат, там видали автомат. Наша громада на лівобережжі, на Микільській Слобідці, дуже згуртована. У нас був штаб, ми розподілили чергування по району, блокпости. Готували обіди для тих, хто чергував. Було незрозуміло, що взагалі буде. Київ був порожній. Світлофори не працювали, поліції не було, машини, які стукнулися на перехресті, могли стояти місяцями, їх не розтягували", – згадує він.

До цього колишній баскетболіст мав лише поверхневий досвід поводження зі зброєю, але в батальйоні були досвідчені командири, які навчали новачків.

"Був у нас і колишній хокеїст із позивним "Канада", тому що він раніше грав у Канаді. Керував нашим підрозділом із десяти осіб. Ми планували свої дії… У нас була перепустка та можливість переїжджати з одного берега на інший, поповнювати запаси. Ті дні неможливо забути", – ділиться він.

Коли росіяни відступили з Київської області, Медведенко поїхав у Бучу з гуманітарною допомогою. Те, що він там побачив, вразило його до глибини душі.

"Ще було заміновано, русня тільки-но відступила день тому. Бачили згорілі танки вздовж траси. Ще тіла людей лежали просто на вулицях. Деякі місяць не виходили із підвалів, льохів. Як то кажуть – є, що згадати, нема що дітям розповісти", – коментує він.

Також Медведенко згадує, як допомагав дітям, які евакуювалися з прифронтових регіонів.

"Деякі діти майже не спілкувалися, були дуже тихі. Дехто був на антидепресантах, прокидалися вночі, кричали", – розповідає він.

Щодо можливого завершення війни, колишній спортсмен вважає, що легкого рішення не буде.

"Мир потрібний у будь-якому разі. Але це не має бути капітуляція. Я думаю, що буде десь посередині. І воно ні нас, ні росіян не буде до кінця влаштовувати. Потрібно готуватись, що все не закінчиться завтра. Дуже погано, що у нас є такий божевільний сусід", – підсумував він.