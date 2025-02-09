"Те дни невозможно забыть": Медведенко рассказал, что делал в Киеве в начале вторжения

Знаменитый украинский баскетболист и тренер, бывший игрок НБА и двукратный чемпион в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко в первые дни полномасштабного вторжения России вступил в добробат и был готов с оружием в руках уничтожать оккупантов.

В интервью РБК-Украина он поделился воспоминаниями о том периоде, а также рассказал о поездках в Бучу и высказался об окончании войны.

Так, по словам Медведенко, когда в феврале-марте 2022 года российские войска подошли вплотную к Киеву, он решил присоединиться к обороне столицы.

"Я вступил в добробат, там выдали автомат. Наша община на левобережье, на Никольской Слободке, очень сплоченная. У нас был штаб, мы распределили дежурство по району, блокпосты. Готовили обеды для тех, кто дежурил. Было непонятно, что вообще будет. Киев был пустой. Светофоры не работали, полиции не было, машины, которые стукнулись на перекрестке, могли стоять месяцами, их не растаскивали", - вспоминает он.

До этого бывший баскетболист имел лишь поверхностный опыт обращения с оружием, но в батальоне были опытные командиры, которые обучали новичков.

"Был у нас и бывший хоккеист с позывным "Канада", потому что он раньше играл в Канаде. Руководил нашим подразделением из десяти человек. Мы планировали свои действия... У нас был пропуск и возможность переезжать с одного берега на другой, пополнять запасы. Те дни невозможно забыть", - делится он.

Когда россияне отступили из Киевской области, Медведенко поехал в Бучу с гуманитарной помощью. То, что он там увидел, поразило его до глубины души.

"Еще было заминировано, русня только отступила день назад. Видели сгоревшие танки вдоль трассы. Еще тела людей лежали прямо на улицах. Некоторые месяц не выходили из подвалов, погребов. Как говорится - есть, что вспомнить, нечего детям рассказать", - комментирует он.

Также Медведенко вспоминает, как помогал детям, которые эвакуировались из прифронтовых регионов.

"Некоторые дети почти не общались, были очень тихие. Некоторые были на антидепрессантах, просыпались ночью, кричали", - рассказывает он.

Относительно возможного завершения войны, бывший спортсмен считает, что легкого решения не будет.

"Мир нужен в любом случае. Но это не должна быть капитуляция. Я думаю, что будет где-то посередине. И оно ни нас, ни россиян не будет до конца устраивать. Нужно готовиться, что все не закончится завтра. Очень плохо, что у нас есть такой сумасшедший сосед", - подытожил он.