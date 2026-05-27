The Witcher 3 повертається: CD Projekt Red анонсувала перше за 10 років сюжетне доповнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву розробників у соцмережі X .

Несподіване повернення Геральта із Рівії

Реліз The Witcher 3: Wild Hunt відбувся ще у 2015 році, після чого гра отримала два визнані критиками та гравцями доповнення - Hearts of Stone ("Кам'яні серця") та Blood and Wine ("Кров і вино"). Відтоді минуло вже десять років, а розробка повноцінного сиквелу - The Witcher 4 - усе ще далека від завершення.

Щоб компенсувати фанатам роки очікування наступної частини, розробники вирішили повернутися до своєї найуспішнішої гри.

Medallion's humming... that can only mean one thing! It's time to announce The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past!



This brand new expansion for The Witcher 3: Wild Hunt will take you to the Path with Geralt of Rivia once more. It’s being co-developed with @Fools_Theory… pic.twitter.com/rrcPXppgdc — The Witcher (@thewitcher) May 27, 2026

Хто допомагає у розробці нового DLC?

Створення Songs of the Past відбувається за співпраці з іншою відомою польською студією Fool's Theory. Ця команда вже тісно співпрацює з CD Projekt Red над майбутнім повноцінним ремейком першої частини "Відьмака".

Директор з питань глобальної спільноти та соцмереж CD Projekt RED Марчін Момот підтвердив, що команда планувала оприлюднити новину пізніше.

"Іноді все йде не так, як ти планував, але таке життя. Спочатку ми планували оприлюднити цю новину завтра. Головне, що хороша новина вже відома, і ми сподіваємося, що ви раді цьому", зазначив Момот.

Sometimes things don’t go the way you planned, but that’s life.



Originally, we planned to reveal this tomorrow. What matters most is that the good news is out there now & we hope you’re happy about the reveal.



We look forward to sharing more with you in late summer. https://t.co/MaQFNyEEdK — Marcin Momot (@Marcin360) May 27, 2026

Дата релізу та платформи

Вихід великого сюжетного доповнення The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past запланований на 2027 рік. Новий контент буде доступний для власників ПК, а також консолей поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Примітно, що розробники взагалі не згадали консолі від Nintendo. Оригінальна третя частина свого часу отримала успішний порт на Nintendo Switch, а зараз на ринку її вже змінила потужніша Switch 2. Попри це, Songs of the Past не вийде на жодній із платформ японської компанії.