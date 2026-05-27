Головна » Бізнес » Tech

The Witcher 3 повертається: CD Projekt Red анонсувала перше за 10 років сюжетне доповнення

18:09 27.05.2026 Ср
Nintendo залишили за бортом?
aimg Ольга Завада
Розробники The Witcher 3 готують масштабне DLC (скриншот: LastKnownMeal)
Польська студія CD Projekt Red офіційно підтвердила чутки та анонсувала третє масштабне сюжетне доповнення для культової рольової гри The Witcher 3: Wild Hunt. Нове DLC отримало назву Songs of the Past.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву розробників у соцмережі X.

Несподіване повернення Геральта із Рівії

Реліз The Witcher 3: Wild Hunt відбувся ще у 2015 році, після чого гра отримала два визнані критиками та гравцями доповнення - Hearts of Stone ("Кам'яні серця") та Blood and Wine ("Кров і вино"). Відтоді минуло вже десять років, а розробка повноцінного сиквелу - The Witcher 4 - усе ще далека від завершення.

Щоб компенсувати фанатам роки очікування наступної частини, розробники вирішили повернутися до своєї найуспішнішої гри.

Хто допомагає у розробці нового DLC?

Створення Songs of the Past відбувається за співпраці з іншою відомою польською студією Fool's Theory. Ця команда вже тісно співпрацює з CD Projekt Red над майбутнім повноцінним ремейком першої частини "Відьмака".

Директор з питань глобальної спільноти та соцмереж CD Projekt RED Марчін Момот підтвердив, що команда планувала оприлюднити новину пізніше.

"Іноді все йде не так, як ти планував, але таке життя. Спочатку ми планували оприлюднити цю новину завтра. Головне, що хороша новина вже відома, і ми сподіваємося, що ви раді цьому", зазначив Момот.

Дата релізу та платформи

Вихід великого сюжетного доповнення The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past запланований на 2027 рік. Новий контент буде доступний для власників ПК, а також консолей поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Примітно, що розробники взагалі не згадали консолі від Nintendo. Оригінальна третя частина свого часу отримала успішний порт на Nintendo Switch, а зараз на ринку її вже змінила потужніша Switch 2. Попри це, Songs of the Past не вийде на жодній із платформ японської компанії.

