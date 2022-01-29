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The Guardian: чтобы остановить разрушение окружающей среды нужны срочные и комплексные действия

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Суббота 29 января 2022 04:11
The Guardian: чтобы остановить разрушение окружающей среды нужны срочные и комплексные действия Фото: чтобы остановить разрушение окружающей среды нужны срочные и комплексные действия (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Для того, чтобы остановить сокращение биоразнообразия, необходимы срочные и комплексные действия. Увеличение национальных парков и заповедных территорий недостаточно для удержания деструктивных процессов в природе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Чтобы остановить уменьшение видового разнообразия, необходимо устранить чрезмерное потребление, вредные субсидии и климатический кризис.

Ожидается, что в этом году на XV конференции в Куньмине (Китай) правительства поддержат соглашение по сохранению природы, предусматривающее защиту не менее 30% океана и суши до 2030 года.

Если расширение заповедных территорий произвести должным образом, то разрушение природной среды замедлится, однако этого все равно будет недостаточно. Так показал анализ проекта Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КБР), проведенный более чем 50 ведущими учеными.

"Намерение внедрения экологической защиты 30% всей суши и морей важно и привлекает много внимания. Расширение заповедных территорий является хорошим началом, при условии соответствующего проведения, но этого недостаточно, чтобы остановить уменьшение биоразнообразия и развернуть его в другую сторону, что называется "сгибанием кривой", - сказал эколог Университета Париж-Сакле и соавтор доклада профессор Пол Лидли.

Как заявляют ученые, массовое сокращение вредных субсидий на сельское хозяйство и рыболовство, поддержание глобального потепления в пределах 1,5 градусов Цельсия и борьба с чрезмерным потреблением человеком, в том числе мяса, - необходимая составляющая "трансформативных" изменений.

Проект 21-й цели, который будет обсужден в Куньмине, включает ряд различных предложений, в частности, по ликвидации пластикового загрязнения и уменьшению использования пестицидов на две трети. Цель соглашения остановить то, что некоторые ученые назвали "шестым массовым вымиранием жизни на Земле", вызванным поведением людей.

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