В ЕС предлагают наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за вред экологии

Европейская комиссия предложила ЕС ввести уголовную ответственность за нанесение вреда экологии. В частности, наказание в виде 10 лет тюрьмы для физических лиц, или штраф до 5% от оборота компаний - для юридических.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект директивы ЕС о борьбе с преступлениями против окружающей среды.

"Мы должны четко сказать - преступления против окружающей среды не являются преступлениями без жертвы, они могут наносить непоправимых долгосрочных убытков не только экосистеме, но и здоровью людей", - заявил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

По его словам, новый документ будет означать гораздо более суровые наказания против людей и компаний за такие нарушения, как нелегальный сброс отходов, нелегальная торговля древесиной и загрязнение воды.

"Если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезных последствий для здоровья людей, мы предлагаем довести наказание до 10 лет лишения свободы, для компаний мы предлагаем увеличить штрафы до 5% их оборота на мировом рынке", - резюмировал еврокомиссар.