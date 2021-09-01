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На тестах замечена "заряженная" версия электрокара Hyundai Ioniq 5

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Среда 01 сентября 2021 18:32
На тестах замечена "заряженная" версия электрокара Hyundai Ioniq 5 Прототип Hyundai Ioniq 5 N (Фото: carscoops.com)
Автор: Вадим Добровольский

У электрического кросс-хэчбека Hyundai Ioniq 5 появится "заряженная" версия с улучшенной производительностью. Ходовой прототип будущей новинки уже вышел на тесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сarscoops.

С момента февральского дебюта электромобиля Hyundai Ioniq 5 самой ожидаемой новостью по модели было появление "заряженной" версии с индексом N, под которым компания выпускает самые производительные "горячие" версии.

Ранее на появление Hyundai Ioniq 5 N намекали в самой компании, а теперь во время тестов на дорогах общего пользования бsл замечен прототип "заряженного" Ioniq 5. Фото прототипа оказались в распоряжении издания Carscoops.

На тестах замечена &quot;заряженная&quot; версия электрокара Hyundai Ioniq 5Замеченный предсерийный электрический хот-хэтч Ioniq 5 N не имеет видимых отличий в дизайне, но на более спортивную сущность недвусмысленно намекают новые колеса увеличенного диаметра на низкопрофильных шинах и тормоза большего размера.

Самая мощная на сегодня версия Ioniq 5 располагает мощностью 306 л.с., снимаемой с двух электромоторов (по одному на каждой оси). А вот в гамме соплатформенного Kia EV6 есть версия с индексом GT: 585 "сил" и 3,5 с до первой "сотни". Вероятно, Ioniq 5 N получит эту же силовую установку, причем программными способами выходная мощность может еще возрасти.

На тестах замечена &quot;заряженная&quot; версия электрокара Hyundai Ioniq 5Будущий "горячий" Ioniq 5 наверняка получит более жесткую подвеску с адаптивными амортизаторами, чтобы соответствовать спортивному духу. Более явные внешние отличия тоже появятся: ожидается аэродинамический обвес с более широкими крыльями, другими бамперами и, возможно, более крупным спойлером над задней дверью.

По предварительной информации, рыночный дебют Hyundai Ioniq 5 N состоится в середине следующего года.

Напомним, кроссовер GV80 марки Genesis (премиальный суббренд Hyunda) получил роскошную шестиместную версию. У новинки - по два раздельных кресла на каждом из трех рядов.

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