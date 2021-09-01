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Премиум от Hyundai: Кроссовер Genesis GV80 получил роскошный шестиместный салон

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Среда 01 сентября 2021 11:25
Премиум от Hyundai: Кроссовер Genesis GV80 получил роскошный шестиместный салон Фото: Genesis GV80 (media.genesis.com)
Автор: Константин Широкун

С обновлением корейский кроссовер Genesis GV80 получил шестиместный салон премиальной компоновки. Его особенность – два раздельных кресла на каждом из трех рядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт пресс-службы Genesis.

В линейке модификаций кроссовера Genesis GV80 появилась роскошная шестиместная конфигурация, которая присоединится к существующим пятиместному и семиместному вариантам.

Эта модель оснащена раздельными сиденьями второго ряда, а также имеет центральную консоль второго ряда, которая повторяет трансмиссионный тоннель. На нем прописались подстаканники, ящики для хранения мелочей и беспроводное зарядное устройство для смартфона.

Премиум от Hyundai: Кроссовер Genesis GV80 получил роскошный шестиместный салонТакже в распоряжении задних пассажиров Genesis GV80 пара мониторов. Интересно, что на шестиместных машинах по умолчанию появится система, которая не даст выключиться вентилятору радиатора кондиционера в течение 30 минут после остановки двигателя, чтобы высушить внутреннюю часть кондиционера и удалить влагу.

С обновлением в кроссовере также появилась новая система предотвращения множественных столкновений, которая автоматически затормозит автомобиль, чтобы предотвратить вторичную аварию. 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и проекционный дисплей теперь поддерживают беспроводные обновления.

Премиум от Hyundai: Кроссовер Genesis GV80 получил роскошный шестиместный салонGenesis также оснастил GV80 опциональным прицепным устройством с электроприводом. Корейские инженеры доработали и тормоза кроссовера – четырехпоршневые передние тормозные суппорты от версии с 3,5-литровым V6 теперь входят в стандартную комплектацию независимо от установленного двигателя.

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