Тест-драйв Volkswagen Tiguan: шукаємо електричні риси в дизельному кросовері

Електричний слід

З першого погляду на нове покоління німецького кросовера можна сказати, що у дизайні машини помітна уніфікація з електричним ID-сімейством Volkswagen. Так, решітка радіатора "сповзла" вниз та повністю перемістилися на бампер, а її звичне місце зайняла заглушка із суцільною світлодіодною смугою.

Одночасно кузов став більш округлим і обтічний – порівняно з попереднім поколінням коефіцієнт аеродинамічного опору повітря Сх знизився з 0,33 до 0,28. Саме через більш округлі форми складається враження, що машина значно побільшала у розмірах. Але габарити "Тігуана" ледь змінилися: він додав 32 мм у довжині (тепер 4541 мм) та 5 мм у висоті (тепер 1640 мм). Ширина (1839 мм) та колісна база (2681 мм) не змінилися.

Якщо описувати машину зовні, то найкраще підійде слово "спокійний". Справді, дизайнери Volkswagen позбавили машину якихось різких елементів, але попрацювали над цікавими елементами дизайну – розтягнуті на всю передню частину денні ходові вогні, ніби багатошарова задня оптика, "потужні" колісні арки. Цікаво, що новинка українського ринку менше нагадує попередника, ніж новий Touareg і новий універсал Passat.

Попри те, що герой нашого тесту позбавлений адаптивної матричної оптики, коректно сформований світловий промінь не позбавляв видимості віддалених елементів дороги під час подорожей у темну пору доби. Також можна не переживати за зимові недоліки українських доріг у вигляді колій та ям – кліренсу у 169 мм цілком вистачить, щоб з ними справлятись. А от на бездоріжжі цей параметр може стати важливим обмеженням, про дефіцит вільного простору під авто варто пам'ятати.

Нова домінанта

Традиційно для автомобілів Volkswagen салон кожного наступного авто – це набір добре знайомих та найзручніших елементів від інших моделей. Досвідчені "ваговоди" знайдуть компоненти від Golf, Passat, Touareg та ін.

По центру передньої панелі встановлено 15-дюймовий монітор. Під ним розташовані сенсорні смужки керування двозонним клімат-контролем та гучністю аудіосистеми. Мабуть, ці смужки – це єдине зауваження до ергономіки німецького кросовера. В іншому ж – ніяких питань.

Насправді, було побоювання, що великий екран може відволікати від дороги: рухом об'єктів на карті, зміною кольорів тощо. Але дизайнери інтер'єру таким чином продумали розмір іконок на робочих екранах монітору та кут нахилу дисплея до водія, що ця цифрова домінанта салону не відволікає від дороги та основних органів керування.

На центральному тунелі між клавішами вмикання запалювання та електричного ручника розташувалась кругла шайба універсального сенсорного перемикача – його можна налаштувати як на зміну гучності, так і, наприклад, зміну режимів водіння, або емоційного оформлення інтер'єру.

Цікаво, що селектор трансмісії переїхав з трансмісійного тонелю на правий підрульовий важіль. Зокрема через це рішення, Tiguan незалежно від двигуна втратив версії з механічною трансмісією. Панель приладів – безальтернативно електронна, з екраном діагоналлю 10,25 дюйма.

Форма та жорсткість водійського крісла лінійки ErgoComfort схвалені німецькими лікарями. Про його користь, чи шкоду для хребта нічого не скажемо, але стосовно зручності – лише теплі згадки. Цікаво, що авто має одразу кілька режимів масажу. На задньому ряді сидінь, здається, у порівнянні з попередником місця дещо побільшало.

Багажний відсік нового Volkswagen Tiguan у похідному положенні готовий прийняти до 652 літрів вантажів. У більш звичному розумінні – це два дитячих возика та пару рюкзаків. Нечасто таким вільним простором можуть похватились кросовери-однокласники. Якщо скласти задній ряд крісел, то цей параметр може збільшитись на "німецьку тисячу" – до 1650 літрів.

Класика жанру

На європейських ринках для моделі за модою останніх років запропоновано кілька різноманітних гібридних версій. Але український ринок у плані моторної лінійки нового Volkswagen Tiguan – це справжня німецька класика. Кросовер доступний з дизельним мотором 2.0 TDI у двох варіантах – потужністю 150 або 193 к.с.

Всі двигуни поєднуються з семиступінчастим "роботом" DSG, але повний привід 4Motion є тільки у більш потужної версії. Варто відзначити, що Tiguan третього покоління побудований на платформі MQB Evo: спереду збережені стійки McPherson, ззаду – багатоважільна підвіска.

З перших кілометрів знайомства стає зрозуміло, що машина розрахована на дороги з дорожнім покриттям гарної якості. Ні, це не значить, що машина втратила непогану ергономіку підвіски попередника. Але відчувається, що на різких нерівностях на кшталт гострих ям та стиках асфальту ходова авто вже надто сильно "опирається".

При цьому навіть на латаній та "хвилястій" трасі автомобіль дуже впевнено тримає курс: авто не треба "підправляти". Ще одна сильна сторона підвіски Tiguan у поєднанні з набором віброізоляційних матеріалів – уміння не помічати бруківку. Помітно, що на ключових ринках моделі мощені камінням дороги ще зустрічаються.

193-сильний турбодизель вміє "у баланс": гарантувати машині непогану жвавість як на трасі, так і у місті, й при цьому намагатись заощаджувати паливо. Стосовно першої частини. Двигун завдяки максимальному крутному моменту у 400 Нм, який доступний вже з 1750 об/хв, розганяє з місця до першої "сотні" авто за 7,7 секунди. При цьому і на швидкостях "за сотню" відчувається певний запас, що дозволяє з легкістю випереджати попутний транспорт. При різкому прискоренні авто перемикається на 1-2 передачі вниз та підвищує оберти двигуна до оптимальних. Зазвичай же авто намагається тримати оберти до 1500 об/хв, щоб якомога менше "їсти".

Так, дизель Tiguan не втратив фірмову чесноту, а саме економічність. У місті машина витрачає не більше 8-8,3 літри на 100 км пробігу, а на трасі з легкістю вкладається у 6,7-7 літрів на кожну сотню пройдених кілометрів. Апетит, звичайно, залежить від обраної швидкості і кількості обгонів.

Ціна питання

На нашому ринку Tiguan представлений у двох виконаннях – Life та Elegance. У початковій версії машина оснащується 150-сильним дизелем, а серед оснащення можна знайти 12,9-дюймовий монітор, камеру заднього виду, тризонний клімат-контроль, обігрів керма та крісел, сигналізацію тощо. Ціни на такий кросовер починаються від 1 706 757 гривень.

У варіанті Elegance також з'являється більш потужний мотор, система повного приводу, масаж крісел, проактивна система безпеки пасажирів тощо. Ціни на 193-сильну версію стартують від 1 885 027 гривень.

Переваги та недоліки Volkswagen Tiguan

Сильні сторони німецького кросовера:

Наявність дизельних моторів

Низька витрата палива

Зручне та продумане мультимедіа

Система повного приводу

Впізнаваний дизайн

Недоліки авто: