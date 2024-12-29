Тест-драйв Skoda Karoq: переваги та недоліки оновленого кросовера

Кросовер Skoda Karoq дещо особливий для вітчизняних автомобілістів, адже машина виробляється на українському заводі "Єврокар" на Закарпатті. З оновленням машина отримала "свіжий" дизайн та зміни у техніці. Вивчаємо новинку детальніше.

Менше опору

Чеський кросовер полюбився прихильникам марки: по всьому світу Karoq розійшовся тиражем майже мільйон екземплярів, і наразі модель займає другий рядок корпоративного рейтингу продажів (після бестселера Octavia), а виробництво машин ведеться в Чехії, Словаччині, Україні та Китаї.

Оновлення принесло моделі нові бампери, решітка радіатора іншої форми стала ширшою, а спойлер на п'ятих дверях став більш масивним. У гамі колісних дисків (від 16 до 19 дюймів) з'явилися варіанти на 17 та 19 дюймів з аеродинамічно оптимізованим дизайном. Вони якраз і встановлені на тестовому авто. Цікаво, що на повнопривідних версіях також прописались нові накладки під днищем, що закривають паливний бак і задню незалежну підвіску. Всі зміни разом дозволили зменшити коефіцієнт аеродинамічного опору на 9%: тепер Cd дорівнює 0,30. Ця зміна не може не сказатись на паливній економічності.

Найбільш помітна "фішка" рестайлінгового кросовера – це завужені фари. Вони розділені на дві секції. Вже "в базі" встановлені діодні фари. Герой нашого тесту отримав нову для моделі опцію – матричні фари. У цьому випадку верхні та нижні секції мають діоди та працюють синхронно, а протитуманне світло реалізовано окремим режимом.

Датчик адаптивного світла налаштований доволі цікаво – він бачить яскраві знаки та "вирізає" їх променем, та завчасно бачить зустрічний транспорт, при цьому намагаючись не залишати водія "Шкоди" в темноті.

Нові задні ліхтарі теж діодні, вони компактніші за колишні, також за доплату можна отримати цікаву анімацію у вигляді плавного включення габаритних вогнів і "бігаючого рядка" вказівників поворотів. Тестовий автомобіль виконаний у версії Sportline, яка відрізняється обвісом у колір кузова та чорним декором замість хромованих елементів.

У нагоді став фірмовий скребок для снігу, який схований у лючку бензобака: щоб його дістати не треба відкривати салон, що зрештою призведе до насипання снігу на сидіння. Достатньо просто відкрити авто – і ось вже компактний інструмент для боротьби зі снігом у вас в руках.

М'яко та виразно

З перших хвилин після потрапляння у салон чеського кросовера, розумієш, що інтер'єр авто має багато елементів, знайомих по інших моделях німецького концерну. Мова про блок клімат-контролю, підрульові перемикачі, зону управління освітленням тощо. Чи це недолік? На мою думку, зовсім ні. Адже познайомившись з VAG'ом один раз, надалі вже всі "родичі" стають добре знайомими.

З оновленням у машині з'явилися нові варіанти оздоблювальних матеріалів, включаючи Eco Pack, в якому для обробки використана вторинна сировина на кшталт пластикових пляшок. Цікаво, віртуальні прилади із восьмидюймовим екраном та фіксованою графікою доступні вже у базовому оснащенні. За доплату – дисплей на 10,25 дюйма з кількома варіантами відображення, як на тестовому автомобілі.

Двоспицеве кермо зменшеного діаметра, добре знайоме по Octavia, має базовий набір необхідних клавіш. Тільки управління круїз-контролем дещо по-старомодному винесене на окремий підрульовий перемикач. Але якщо більше їздити по місту, аніж по трасі, то на це й не звертаєш уваги. Крісла водія та переднього пасажира чудово пропрацьовані за своєю формою та щільністю матеріалів-наповнювачів: навіть з мінімумом налаштувань вдалось швидко знайти "своє" положення, та й майже за 1000 км за кермом не хотілось нічого змінювати.

Медіасистема з екраном на 9,2 дюйми не вразить інноваційним функціоналом, але з базовими речами на кшталт відображення Apple CarPlay та трансляції картинки з камери заднього виду справляється добре. Ні до оперативності відгуку, ні до чіткості зображення – ніяких питань.

За замовчуванням багажний відсік розрахований на 521 літр поклажі. Якщо ж скласти другий ряд крісел, та прибрати полицю, то поміститься вже 1630 корисних літрів.

Серед ключових фішок багажного простору – сховані гачки для пакетів та окремі ніші по бокам. Під полицею знайшлось місце для запасного колеса.

Як їде чеський кросовер

Герой нашого тесту оснащений 150-сильним бензиновим турбомотором на 1,4 літра, який працює у поєднанні з 8-ступеневою автоматичною трансмісією Aisin. Загалом, Karoq надихає на подорожі легким офроадом завдяки своїм невеликим звісам. Але варто пам'ятати, що у машини доволі скромний легковий дорожній просвіт – всього 160 міліметрів, і скромний хід коліс. Тож зачепити щось днищем чи порогами нескладно. Та й повного приводу у поєднанні з бензиновим двигуном не запропоновано. Версія 4х4 продається лише з дизельним двигуном.

Головна сильна сторона кросовера – це комфортна і одночасно збита підвіска. Вона з легкістю відпрацьовує всі нерівності неідеальних доріг регіонального значення, при цьому автомобіль напрочуд стійкий на швидкісних прямих, навіть коли під колесами ями, латки і поперечні хвилі рандомно чергуються один з одним.

До зусилля на кермі і зворотного зв'язку з дорогою теж не придерешся, а зв'язка двигуна і "автомата" працює дуже злагоджено. І в місті, і на трасі динаміки достатньо – завчасно прораховувати навіть затяжні обгони немає необхідності. Особливо жвавим автомобіль очікувано виявився у спортивному режимі, двигун намагається постійно тримати оберти повище, постійно очікуючи від водія нового розгону. Навпроти, у екорежимі авто намагається пошвидше перемкнутись на вищу передачу, щоб мінімізувати витрату палива.

Загалом, по трасі машина витрачає від 6,5 до 7,2 літра на 100 км пробігу. Все залежить від кількості обгонів та режиму водіння. По місту машині зазвичай вистачає близько 8 літрів на сотню кілометрів. Аеродинаміка та кліренс – велика справа. Skoda Octavia з тією ж силовою установкою у руках журналіста редакції РБК-Україна Авто витрачала на літр-півтора палива менше.

Ціна питання

Українським покупцям кросовер Skoda Karoq доступний у двох комплектаціях – Selection та Sportline. Також запропоновані дві силові установки – бензиновий монопривідний варіант, який був у нас на тесті, а також дизельна модифікація з 2,0-літровим 150-сильним мотором та 7-ступиневим "роботом" з подвійним зчепленням. Цікаво, що саме авто з дизельним двигуном оснащується системою повного приводу.

Найдоступніший Karoq коштує 1 244 594 грн – це бензинове авто у версії Selection. Доплата за дизель і повний привід становить 335 000 грн. Тестовий автомобіль у Sportline оцінений в 1 397 990 грн.

Переваги та недоліки Skoda Karoq

До ключових переваг чеського кросовера можна віднести:

Комфортну підвіску

Зручний та логічно скомпонований салон

Можливість вибору силових агрегатів

Велика кількість місць для зарядки гаджетів

Зручні дрібниці з серії Simply Clever

Недоліки Skoda Karoq: