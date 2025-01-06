Тест-драйв Mazda CX-5: вивчаємо особливості популярного японського кросовера

Зі сходинкою

На перший погляд, у зовнішності оновленого СХ-5 змін мінімум. Але якщо придивитись, то "п'ятірка" спереду отримала нові фари з імітацією двох круглих секцій, змінений передній бампер та повітрезабірник, причому з передньої частини зникли "зайві" чорні вставки, в результаті чого машина стала візуально легшою та чистішою. Нова решітка радіатора має більші комірки.

Насправді, у випадку Mazda CX-5 точно не занесеш у недоліки той факт, що авто майже не змінило зовнішність з початку виробництва. Адже один з найпопулярніших в Україні автомобілів (так-так, СХ-5 стабільно входить у ТОП-5 бестселерів) вже став такою собі класикою на рівні з німецькими кросоверами та парою "японців"-однокласників.

З ключових змін ззаду – модернізований обвіс кузова та ліхтарі зі "сходинкою", яка візуально розділяє оптику на дві частини. Серед інших традиційних змін – нові варіанти колісних дисків та пара тонів кузова, які раніше не були доступні для моделі.

Японські інженери також допрацювали адаптивну програму світлодіодної головної оптики. Зазначається, що робота адаптивної оптики стала більш досконалою. На практиці ж ми помітили, що машина не лише "вирізає" попутний та зустрічний транспорт, а й оминає світловим потоком яскраві дорожні знаки й розпізнає туман, автоматично перемикаючись з дальнього на ближній.

Лаконічно

З перших секунд у салоні авто здається, що інтер'єр оформлений доволі стримано, якщо не сказати старомодно: аналогові прилади, фізичні клавіші скрізь, традиційний селектор трансмісії. Але придивіться уважно – панель приладів насправді електронна, з дисплеєм відмінної якості. Просто японський автовиробник крокує у преміум, тому відмовився від кричущих варіантів графік. Все максимально лаконічно, а значить і добре зрозуміло навіть на високій швидкості.

Фізичні клавіші також насправді не скрізь. 10,25-дюймовий дисплей на центральній панелі лише заради безпеки у русі не реагує на сенсорні команди, та повністю покладається на керування доволі зручним джойстиком.

Окрім того, з рестайлінгом біля важіля коробки передач прописалась панель для бездротової зарядки смартфона, а у підлокітнику розташувались два порта USB-C. До того ж, у машині після оновлення зник CD-плеєр.

Окремої уваги вартує тиша у салоні, за показником звукового комфорту Mazda CX-5 одна з найбільш тихих у класі. Інженери компанії не приховують, що застосували одразу кілька ноу-хау, які раніше не отримували інші моделі японського автовиробника. Так, з аеродинамічними шумами впоралися за рахунок нових вібро- та шумоізоляційних матеріалів, також збільшилась їх кількість.

Свист та гул від дороги придушили за допомогою спеціально доданих гумових ущільнювачів на дверях та у багажнику. В нагоді також були і зимові опції. Зручно, що кнопка обігріву керма розташована не десь окремо, біля ніг, а поруч з іншими обігрівами. Також на передній панелі розташувалась кнопка обігріву лобового скла.

Спочатку може здатись, що японському кросоверу не вистачає регулювань водійського крісла: довжини подушки, чи вертикального положення валика поясного упору. Але майже тисяча спільних з "Маздою" кілометрів показали, що і без цих опцій сидіти за кермом цілком комфортно. У пасажирів заднього ряду – свої окремі зони обігріву, дефлектори обдува та пара портів для зарядки гаджетів. Також спинка дивана другого ряду має двоступінчасте регулювання: пасажири можуть вибирати між кутом нахилу у 24, або 28 градусів.

Залежно від положення заднього ряду крісел (складені/розкладені), багажний відсік може прийняти 438, або 1340 літрів поклажі. І це з врахуванням тимчасового запасного колеса та сабвуфера аудіосистеми Bose під підлогою – доволі непоганий результат.

Бензинова "атмосфера"

Під довгим капотом героя нашого тесту трудиться 2,5-літровий бензиновий двигун на чотири циліндри потужністю 194 сили та 6-ступенева автоматична трансмісія. Взагалі, мотор з високим ступенем стиснення доволі бадьорий, але справжнє життя у нього починається після 2500-3000 об/хв.

Тому у відповідь на мінімальне додавання газу "автомат" прагне підняти оберти вище, перемикаючись вниз на передачу-другу. Припустиш педаль акселератора – і коробка відразу йде вгору заради економії палива. Від помітних і частих перемикань не втомлюєшся, тому що вони відчуваються лише по звуку роботи двигуна і руху стрілки тахометра на панелі приладів. Взагалі, приємно відчувати постійний запас тяги, але максимум крутного моменту у 258 Нм доступний лише на 4000 об/хв.

З останнім оновленням японські інженери допрацювали шасі: жорсткіші підрамники і нові пружні елементи в підвісці дозволили поліпшити керованість, заодно зменшивши шум і вібрації.

Взагалі, тиждень знайомства з авто показав, що підвіска авто працює на славу, намагаючись згладжувати нерівності будь-якого калібру. Глибокі ями з гострими краями можуть стати серйозною проблемою для 19-дюймових колісних дисків, але загалом навіть при спортивному характері ходову жорсткою не назвеш.

У CX-5 не примусового блокування міжосьової муфти, або вибору режиму типу "сніг", "пісок" тощо. Але завжди корисно знати та відчувати, що авто має систему повного приводу, яка за необхідності може прийти на допомогу. До того ж, кліренс у 200 мм за сьогоднішніми мірками класу – більш ніж чудовий показник. Звичайно, завжди треба пам'ятати про повністю фарбовані бампери та великі диски, але загалом для японського кросовера підкорити міський бордюр, чи подолати "грунтовку" з коліями – взагалі не проблема.

Звичайно, варто відзначити, що Mazda CX-5 не любить економити паливо. У звичайному, спокійному режимі машина при русі по передноворічному мегаполісу споживає від 8,5 до 9 літрів на 100 км пробігу. По трасі кросовер вкладається у 7,5 літра на 100 км. Але якщо рухатись з перевищенням дозволених ПДР швидкостей, то апетит може піднятись до "міських" значень.

Ціна питання

На українському ринку Mazda CX-5 доступна у п'яти комплектаціях. Ціни на базовий варіант починаються з 1 283 200 гривень, топове виконання оцінене у 1 793 500 гривень. Варто зазначити, що початкові версії оснащуються 150-сильним бензиновим "атмосферником" на 2,0 літра. Доплата за 2,5-літровий двигун порівняно з більш слабкою "двушкою" в межах однієї комплектації становить трохи менше 50 000 гривень.

Звичайно, базові машини – монопривідні. Але цікаво, що версію з приводом на обидві осі можна обрати для обох двигунів. При цьому різниця у ціні між передньо- та повнопривідним варіантом для кросовера з 2,0-літровим мотором складає близько 100 000 гривень. Авто з 194-сильними двигунами можуть бути лише з повним приводом.