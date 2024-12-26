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Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Четвер 26 грудня 2024 14:45
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Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера Фото: Mazda CX-30 (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Mazda CX-30 належить до того сегменту автомобілів, які при відносно скромних розмірах та конкурентному ціннику мають преміальний рівень оснащення. Але одного дизайну мало. Журналісти РБК-Україна Авто розбирались, як їде японський автомобіль, та на що в першу чергу варто звертати увагу при виборі "тридцятки" на роль сімейного авто.

Оновлення без гучного оновлення

Більшість автовиробників намагаються кожне навіть мінорне оновлення моделі "підсвітити", показати це у серії матеріалів, або навіть представити як нову генерацію авто. Але Mazda не з таких. Інженери та маркетологи у звичайну зміну модельного року кросовера інтегрували кілька помітних змін. Так, автомобіль отримав новий фірмовий колір під назвою Ceramic Grey, який поки що доступний лише для однієї моделі у всій лінійці автовиробника. В нього і пофарбований тестовий автомобіль, який виявися не таким і простим: у похмуру погоду машина ніби просто сіра, а на сонці відблискує приємною синню.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Друга особливість екстер'єру авто – це темна тема, що переважає у багатьох деталях. Зовнішні дзеркала заднього виду, колісні диски, тонована накладка навколо решітки радіатора – ці та інші елементи створюють машині новий, свіжий настрій.

Кросовер побудований на тому ж шасі, що і седан та хетчбек Mazda 3, тільки з укороченою з 2725 мм до 2655 мм колісною базою. Та й зовні Mazda СХ-30 схожа на трохи піднятий хетчбек. Адже вона вища за "трійку" всього на десяток сантиметрів, та й кліренс не рекордний – лише 17,5 см. Але у місті та на українських трасах цього значення цілком вистачає. Довжина позашляховика складає 4395 мм. Якщо порівнювати новинку з його старшим братом – CX-5, то "тридцятка" програє йому 15,5 сантиметрів у довжині та 45 міліметрів у колісній базі.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Приємно, що вся оптика незалежно від комплектації повністю світлодіодна. На тестовому авто встановлені топові фари Adaptive Full LED з 20 діодами, які вміють "затемняти" зони з зустрічними авто. Окрім того, фари машини мають дуже корисну функцію – дальнє світло, яке реагує не лише на попутний та зустрічний транспорт, а й на дуже яскраві дорожні знаки. Останні вночі можуть доволі непогано засліпити водія.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Увага водію

Коли потрапляєш у салон міського кросовера, одразу помічаєш фірмовий почерк дизайнерів бренду. Передня панель, блок "мікроклімату", мультимедіа з легкістю упізнаються по іншим авто модельної лінійки компанії. Насправді, я лише за! Адже цей інтер'єр за відчуттям якості нітрохи не гірший, ніж, наприклад, у більш преміальних за іміджем японських марок. Можна з впевненістю казати, що Mazda за параметром якості оформлення інтер'єра вже наздогнала німецький автопром.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Цікаво, що дизайнери вирішили по максимуму залишити класичні елементи, навіть інколи інтегрувавши їх у сучасні пристрої. Так, "намальований" спідометр на панелі приладів не відразу відрізниш від двох аналогових шкал по краях – справді лаконічна та якісна графіка.

Окрім того, кнопки на кермі та центральній консолі відгукуються так, що ні про які сенсорні панельки та екранчики і не думаєш. Також з першого враження здається, що сенсорний екран діагоналлю 10,25 дюйма серед панелі старомодно ігнорує дотики: управління лише джойстиком. Але це лише на швидкості і все заради безпеки. На місці можна керувати натисканням на сам екран.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Хоча сам інтерфейс – зрозумілий, простий і з пристойним набором функцій. У всіх комплектаціях є навігація, бездротова підтримка Apple CarPlay і Android Auto, не кажучи вже про Bluetooth. Не зайвою виявилась і проекція базових параметрів на лобове скло, а також бездротова зарядка для телефону.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Крісло водія за профілем, матеріалами та діапазоном регулювань вийшло досить збалансованим, адже за кермом можна знайти "своє" положення буквально за лічені секунди, і потім у дальній дорозі не підлаштовувати. Якщо треба з кимось ділити місце водія, то можна активувати пам'ять на дві комбінації. Дещо незвично, що зсувна кришка боксу підлокітника хитається вперед-назад, і при цьому відкривається лише в одному проміжному положенні.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Потрапляючи на задній диван, розумієш, що у машині головний фокус на водія та його сусіда по ряду – вільного місця залишається не дуже багато, хоч на матеріалах ніхто і не економив. Натискаю на клавішу брелка, і електропривод п'ятих дверей відкриває доступ у багажний відсік.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Він готовий прийняти 422 літри поклажі. Приємно, що під підлогою знайшлось місце для тимчасового запасного колеса. До речі, у нього поклали сабвуфер. Взагалі, герой нашого тесту обладнаний якісною музикою – підіймає настрій та транслює новини радіостанцій акустика Bose з 12 динаміками.Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Своя "атмосфера"

На українському ринку "тридцятка" доступна лише з одним двигуном – 2,0-літровим "атмосферником" родини Skyactiv-G, який розвиває 150 к.с. потужності та 213 Нм максимального крутного моменту. Цей силовий агрегат вже знайомий по іншим автомобілям Mazda. Мотор має безпосереднє упорскування та ступінь стиснення 13:0. В парі з ним працює шестиступеневий "автомат" та система повного приводу.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Навіть зимова дорога, постійні переходи через "нуль" та навіть сніг не забрали бажання активно поманеврувати за кермом міського кросовера. Нехай кермо не особливо чутливе у близьконульовій зоні, проте з кожним новим десятком кілометрів машину краще розумієш – авто налаштоване породисто і не піддається на провокації при необережному поводженні з кермом.

Повнопривідний СХ-30 набирає "сотню" за 10,3 секунди. Взагалі, 2,0-літровий "атмосферник" на 150 сил родини Skyactiv-G найбільше любить високі оберти. Щоб їхати енергійно, мотор треба крутити. У спортивному режимі машина з легкістю підіймає стрілку тахометра до 4000-6000 об/хв. Тиждень з Mazda CX-30 показав, що на трасі машині вистачає 7,2-7,5 літра на 100 км пробігу. У місті апетит дещо збільшується, але на загальному фоні несуттєво – на літр-півтора на кожну нову сотню кілометрів.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Допомагає у цьому система контролю тяги G-Vectoring Control Plus. При цьому підвіска успішно пригнічує крени навіть при маневруванні на швидкості. Але загалом вона більше жорстка, ніж комфортна – чітко відчувається налаштування машини на дороги європейської якості. При цьому не можна сказати, що ходова повністю позбавлена енергоємності – на малих та середніх швидкостях пасажири не скаржаться на розгойдування та "потрясіння" на хвилях та дрібних нерівностях зимового асфальту.

На щастя чи на жаль, але систему повного приводу безпосередньо у ділі ми не випробовували. Але про його наявність завжди згадуєш, коли заправляєш машину – через встановлений на задній вісі редуктор об'єм бензобаку зменшився з 51 до 48 літрів. Цікаво, що повнопривідна версія має ту ж напівзалежну задню підвіску, що і передньопривідні варіанти.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Сторічна дорога правильних форм

Під час подорожами по Волині Mazda CX-30 завезла нас на цікаву дорогу, яка вкрита так званою трилінкою. Її винахідником вважається польський інженер комунікацій Владислав Трилінський. Він 14 грудня 1932 року подав заявку в Патентний уряд Варшави і отримав відповідний патент.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Згідно патенту шестикутні бетонні плитки виготовлялися з бетону і каменю. Спочатку їх використовували для мощення автостоянок та тимчасових доріг. Як довела історія, тимчасові дороги з трилінки здатні служити понад 80 років. Основною перевагою трилінки була простота виробництва, вона легко укладалась і гарантувала довговічність поверхні в процесі експлуатації. Єдиний недолік, який виявився, полягав у тому, що в дощову погоду дорога з трилінки стає слизькою для авто. Виготовляли трилінку на спеціально побудованому підприємстві у Луцьку. Загалом, за період з 1933 до 1938 року було вироблено близько 10 мільйонів трилінок. Зустріти трилінку сьогодні можна у Луцьку, Рівному, Ковелі, Дубно та інших містах Волині.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

Ціна питання

На українському ринку Mazda CX-30 доступна у чотирьох версіях - STYLE+, EXECUTIVE+, SPORT BLACK та PREMIUIM. Усі машини мають бензиновий 150-сильний мотор і АКП на 6 передач. Єдина технічна відмінність – передній, або повний привід. Залежно від версії, доплата за останній становить близько 75 тисяч гривень.

Ціни на машину у "Стильній" комплектації починаються з позначки 1 227 600 грн. Вже у "базі" є салонне дзеркало з автозатемненням, світлодіодні фари, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчики світла та дощу, камера заднього виду, 7 подушок безпеки тощо. Для порівняння, топова версія PREMIUIM коштує 1 492 900 грн.

Тест-драйв Mazda CX-30: вивчаємо особливості оновленого японського кросовера

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Mazda Тест-драйв
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