Тест-драйв Mazda CX-30: изучаем особенности обновленного японского кроссовера

Кроссовер Mazda CX-30 относится к тому сегменту автомобилей, которые при относительно скромных размерах и конкурентном ценнике имеют премиальный уровень оснащения. Но одного дизайна мало. Журналисты РБК-Украина Авто разбирались, как едет японский автомобиль, и на что в первую очередь стоит обращать внимание при выборе "тридцатки" на роль семейного авто.

Обновление без громкого обновления

Большинство автопроизводителей стараются каждое даже минорное обновление модели "подсветить", показать это в серии материалов, или даже представить как новую генерацию авто. Но Mazda не из таких. Инженеры и маркетологи в обычную смену модельного года кроссовера интегрировали несколько заметных изменений. Так, автомобиль получил новый фирменный цвет под названием Ceramic Grey, который пока доступен только для одной модели во всей линейке автопроизводителя. В него и окрашен тестовый автомобиль, который оказался не таким и простым: в пасмурную погоду машина будто просто серая, а на солнце бликует приятной синевой.

Вторая особенность экстерьера авто - это темная тема, преобладающая во многих деталях. Наружные зеркала заднего вида, колесные диски, тонированная накладка вокруг решетки радиатора - эти и другие элементы создают машине новое, свежее настроение.

Кроссовер построен на том же шасси, что и седан и хэтчбек Mazda 3, только с укороченной с 2725 мм до 2655 мм колесной базой. Да и внешне Mazda СХ-30 похожа на немного приподнятый хэтчбек. Ведь она выше "тройки" всего на десяток сантиметров, да и клиренс не рекордный - всего 17,5 см. Но в городе и на украинских трассах этого значения вполне хватает. Длина внедорожника составляет 4395 мм. Если сравнивать новинку с его старшим братом - CX-5, то "тридцатка" проигрывает ему 15,5 сантиметров в длине и 45 миллиметров в колесной базе.

Приятно, что вся оптика независимо от комплектации полностью светодиодная. На тестовом авто установлены топовые фары Adaptive Full LED с 20 диодами, которые умеют "затемнять" зоны со встречными авто. Кроме того, фары машины имеют очень полезную функцию - дальний свет, который реагирует не только на попутный и встречный транспорт, но и на очень яркие дорожные знаки. Последние ночью могут довольно неплохо ослепить водителя.

Внимание водителю

Когда попадаешь в салон городского кроссовера, сразу замечаешь фирменный почерк дизайнеров бренда. Передняя панель, блок "микроклимата", мультимедиа с легкостью узнаются по другим авто модельной линейки компании. На самом деле, я только за! Ведь этот интерьер по ощущению качества ничуть не хуже, чем, например, у более премиальных по имиджу японских марок. Можно с уверенностью говорить, что Mazda по параметру качества оформления интерьера уже догнала немецкий автопром.

Интересно, что дизайнеры решили по максимуму оставить классические элементы, даже иногда интегрировав их в современные устройства. Так, "нарисованный" спидометр на панели приборов не сразу отличишь от двух аналоговых шкал по краям - действительно лаконичная и качественная графика.

Кроме того, кнопки на руле и центральной консоли отзываются так, что ни о каких сенсорных панельки и экранчики и не думаешь. Также с первого впечатления кажется, что сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма среди панели старомодно игнорирует прикосновения: управление только джойстиком. Но это только на скорости и все ради безопасности. На месте можно управлять нажатием на сам экран.

Хотя сам интерфейс - понятный, простой и с приличным набором функций. Во всех комплектациях есть навигация, беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, не говоря уже о Bluetooth. Не лишней оказалась и проекция базовых параметров на лобовое стекло, а также беспроводная зарядка для телефона.

Кресло водителя по профилю, материалам и диапазону регулировок получилось достаточно сбалансированным, ведь за рулем можно найти "свое" положение буквально за считанные секунды, и потом в дальней дороге не подстраивать. Если надо с кем-то делить место водителя, то можно активировать память на две комбинации. Несколько непривычно, что сдвижная крышка бокса подлокотника качается вперед-назад, и при этом открывается только в одном промежуточном положении.

Попадая на задний диван, понимаешь, что в машине главный фокус на водителя и его соседа по ряду - свободного места остается не очень много, хоть на материалах никто и не экономил. Нажимаю на клавишу брелка, и электропривод пятой двери открывает доступ в багажный отсек.

Он готов принять 422 литра поклажи. Приятно, что под полом нашлось место для временного запасного колеса. Кстати, в него положили сабвуфер. Вообще, герой нашего теста оборудован качественной музыкой - поднимает настроение и транслирует новости радиостанций акустика Bose с 12 динамиками.

Своя "атмосфера"

На украинском рынке "тридцатка" доступна только с одним двигателем - 2,0-литровым "атмосферником" семьи Skyactiv-G, который развивает 150 л.с. мощности и 213 Нм максимального крутящего момента. Этот силовой агрегат уже знаком по другим автомобилям Mazda. Мотор имеет непосредственный впрыск и степень сжатия 13:0. В паре с ним работает шестиступенчатый "автомат" и система полного привода.

Даже зимняя дорога, постоянные переходы через "ноль" и даже снег не отняли желание активно поманеврировать за рулем городского кроссовера. Пусть руль не особо чувствителен в околонулевой зоне, однако с каждым новым десятком километров машину лучше понимаешь - авто настроено породисто и не поддается на провокации при неосторожном обращении с рулем.

Полноприводный СХ-30 набирает "сотню" за 10,3 секунды. Вообще, 2,0-литровый "атмосферник" на 150 сил семейства Skyactiv-G больше всего любит высокие обороты. Чтобы ехать энергично, мотор надо крутить. В спортивном режиме машина с легкостью поднимает стрелку тахометра до 4000-6000 об/мин. Неделя с Mazda CX-30 показала, что на трассе машине хватает 7,2-7,5 литра на 100 км пробега. В городе аппетит несколько увеличивается, но на общем фоне несущественно - на литр-полтора на каждую новую сотню километров.

Помогает в этом система контроля тяги G-Vectoring Control Plus. При этом подвеска успешно подавляет крены даже при маневрировании на скорости. Но в целом она больше жесткая, чем комфортная - четко чувствуется настройка машины на дороги европейского качества. При этом нельзя сказать, что ходовая полностью лишена энергоемкости - на малых и средних скоростях пассажиры не жалуются на раскачку и "потрясения" на волнах и мелких неровностях зимнего асфальта.

К счастью или к сожалению, но систему полного привода непосредственно в деле мы не испытывали. Но о его наличии всегда вспоминаешь, когда заправляешь машину - из-за установленного на задней оси редуктора объем бензобака уменьшился с 51 до 48 литров. Интересно, что полноприводная версия имеет ту же полузависимую заднюю подвеску, что и переднеприводные варианты.

Столетняя дорога правильных форм

Во время путешествиями по Волыни Mazda CX-30 завезла нас на интересную дорогу, которая покрыта так называемой трилинкой. Ее изобретателем считается польский инженер коммуникаций Владислав Трилинский. Он 14 декабря 1932 года подал заявку в Патентное правительство Варшавы и получил соответствующий патент.

Согласно патенту шестиугольные бетонные плитки изготавливались из бетона и камня. Сначала их использовали для мощения автостоянок и временных дорог. Как доказала история, временные дороги из трилинки способны служить более 80 лет. Основным преимуществом трилинки была простота производства, она легко укладывалась и гарантировала долговечность поверхности в процессе эксплуатации. Единственный недостаток, который оказался, заключался в том, что в дождливую погоду дорога из трилинки становится скользкой для авто. Изготавливали трилинку на специально построенном предприятии в Луцке. В общем, за период с 1933 до 1938 года было произведено около 10 миллионов трилинок. Встретить трилинку сегодня можно в Луцке, Ровно, Ковеле, Дубно и других городах Волыни.

Цена вопроса

На украинском рынке Mazda CX-30 доступна в четырех версиях - STYLE+, EXECUTIVE+, SPORT BLACK и PREMIUIM. Все машины имеют бензиновый 150-сильный мотор и АКП на 6 передач. Единственное техническое отличие - передний или полный привод. В зависимости от версии, доплата за последний составляет около 75 тысяч гривен.

Цены на машину в "Стильной" комплектации начинаются с отметки 1 227 600 грн. Уже в "базе" есть салонное зеркало с автозатемнением, светодиодные фары, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, 7 подушек безопасности и тому подобное. Для сравнения, топовая версия PREMIUIM стоит 1 492 900 грн.