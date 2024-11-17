Тест-драйв Jeep Wrangler: переваги та недоліки рамного позашляховика

Нестаріюча класика

Зовнішність Jeep Wrangler з заводським індексом JL – це справжній антипод усього сучасного світового автопрому. На позашляховику ви не побачите ні фар складної форми, ні аеродинамічно прорахованих елементів обвісу кузова, навіть колісні диски на авто "немодного" розміру, адже несуть на собі великий шар гуми.

Але не можна сказати, що дев'яте покоління авто повністю ігнорує сучасні тенденції та технології. Так, у порівнянні з попередньою генерацією став легшим на понад 100 км завдяки алюмінієвим дверям, крилам, капоту та рамці лобового скла. В основі, як і раніше, лонжеронна рама і пружинна підвіска з нерозрізними мостами Dana нової генерації.

Головна зовнішня прикмета рестайлінгу – зменшена у висоту решітка радіатора. Тепер сім фірмових ламелей – це не прорізи в цілісній панелі передка, а окрема пластикова вставка чорного кольору. Щоб компенсувати меншу висоту решітки, інженери та дизайнери зробили перемички між ними з наскрізними прорізами: тепер через них теж надходить повітря до радіатора.

Також у ході оновлення з правого крила зникла антена-штир: нова антена вбудована у рамку лобового скла. А серед заводських опцій з'явилася лебідка Warn із тяговим зусиллям 3,6 тони: вона встановлюється у передньому бампері. Як і раніше, новий Jeep Wrangler буде доступний у короткому варіанті та з чотиридверним кузовом Unlimited – як у нас на тесті. По класиці лобове скло, як і раніше, можна відкинути на капот.

На рідному для моделі американському ринку дах можна вибирати з чотирьох варіантів: тканинний верх з електроприводом, жорсткий дах, що знімається в колір кузова, тарга Freedom Top з двома знімними секціями і Power Top – жорсткий дах з великим електричним люком. Тестовий автомобіль обладнаний найбільш цікавим варіантом – Freedom Top, адже одночасно ви керуєте авто з твердим дахом, і за кілька хвилин можете перетворити машину у кабріолет. До того ж, за доплату у 40 тисяч гривень доступний м'який дах на випадок неочікуваного дощу, поки ви стаціонарний "будиночок" залишили у гаражі.

Високо сидимо – далеко бачимо

З рестайлінгом головна обновка в салоні – це "свіжа" мкльтимедійна система Uconnect 5 з широкоформатним дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйми. Цей головний пристрій є вже в базовій комплектації, тоді як раніше Wrangler міг мати дисплей на п'ять, чи сім дюймів. Щоб розмістити новий екран, довелося переробити передню панель: замість круглих дефлекторів вентиляції по центру тепер розміщені вузькі прямокутні. Також змінено обрамлення комбінації приладів, хоча сама панель змін не зазнала, і складається з кольорового екрана та пари фізичних приладів по боках.

Цікаво, що у штатній навігаційній системі з'явився розділ Trails Offroad, де прописані найпопулярніші позашляхові маршрути, включаючи легендарний Rubicon Trail. А платна передплата відкриє доступ до більш ніж 3000 таких маршрутів. Не забули американські інженери і про покращення пасивної безпеки машини – відтепер усі без винятку Jeep Wrangler матимуть надувні "шторки" безпеки, що закривають дверний отвір.

Варто розуміти, що у салоні позашляховика доволі тісно. Пояснюється це теж даниною моді – кузов доволі вузький, а колеса стоять ніби окремо від машини. Це також варто враховувати при керуванні, бо на перший погляд здається, що авто загалом вузьке, та варто завжди тримати в голові широкі колеса, які майже не видно з водійського крісла. Але у плані комфорту місце водія доволі сучасне: в арсеналі є і підігрів керма, і електрорегулювання поперекового підпору крісел. Також вперше за 9 генерацій Wrangler обзавівся кнопкою запуску двигуна.

Єдине, до чого за тиждень так і не вдалося звикнути – це до відчуття безпорадності лівої ноги. Для неї не передбачений майданчик, тому знайти зручне положення не виходить. У дальній дорозі то витягуєш її, то підгинаєш. Також незвично, що клавіші склопідйомників позбавлені автоматичного режиму закривання і незручно стирчать внизу центральної консолі.

Але останній пункт – це не недопрацювання інженерів, а необхідність. Адже окрім даху, у авто можна зняти навіть двері! Так, за українськими ПДР експлуатувати без дверей не можна, але у США та ряді інших країн це цілком дозволено. У комплекті з авто є навіть спеціальний набір інструменту, щоб робити це якомога швидше.

На задньому ряду місця загалом вистачає. Плаский шкіряний диванчик не має майже ніякої бокової підтримки, тому треба покладатись лише на ручки на бокових стійках. Вони ж стануть у нагоді при бажанні вийти, чи сісти у авто – через відсутність бічних порогів та дуже дорослий кліренс потрапляння у авто може стати цілою операцією.

У плані багажного відсіку новий Jeep Wrangler Unlimited – це досить практичне авто. Об’єм його багажника становить 533 л у звичайному стані та 1044 л – зі складеними задніми кріслами. Під підлогою сховано невеликий відсік. Запасне колесо, як можна помітити, закріплене на "калітці" ззовні.

За турбо не соромно

Тестовий автомобіль оснащений 2,0-літровою "турбочетвіркою" на 274 к.с., що поєднується з восьмиступінчастим "автоматом". Може здатись, що машина надто велика і важка для такого силового агрегату, але час показав, що ця думка хибна. Виявилось, що бітурбо просто не помічає майже двох тон спорядженої маси і легко розганяє Wrangler до "сотні" менше, ніж за 8 секунд.

З урахуванням всіх міських і заміських випробувань нам вдалося досягти середньої витрати менше 12 л/100 км і це чудовий результат з урахуванням і потужності, і емоцій від водіння, і можливостей автомобіля. Для розуміння, якщо рівномірно рухатись по трасі на 120 км/год, то авто "їсть" близько 10,5 літра на 100 км пробігу. У місті ж апетит з легкістю піднімається до 14-15 літрів на 100 км, під час зупинок двигун часто глушиться, у тому числі і для економії палива.

Гальма у машині налаштовані просто і зрозуміло, скільки натиснув – стільки й отримав. Втім, пожертвувати керованістю позашляховика на дорозі – звичайна справа. Саме час зрозуміти, заради чого.

У дальній дорозі на себе звертає увагу відносно високий рівень шуму в салоні, що виходить не тільки від шин, а й від вертикально встановленого лобового скла та майже повної відсутності знешумлювальних матеріалів на стелі. Акустика, до речі, на автомобілі хороша, а в багажнику розташований сильний сабвуфер Alpine, який, як і всі інші колонки, захищений від дощу.

Щодо керованості, від високопрофільних позашляхових шин, у які автомобіль "взутий" з заводу, дива чекати не варто. Варто пам'ятати, що у повороті на швидкості після 120-130 км/год машина може дещо почати "плавати", та й гальма матимуть певну інертність через її м'який склад.

По-справжньому розкрити свої можливості Jeep Wrangler Rubicon може лише на серйозному бездоріжжі. У його арсеналі – повний привід зі знижувальною передачею, блокування переднього та заднього міжосьових диференціалів, спеціальний позашляховий режим та система допомоги на спуску.

На відміну від більшості колег, у мене за тиждень знайомства з авто жодного разу не виникало бажання забратись на позашляховику у справжню непролазну (але для Wrangler пролазну) багнюку. Адже набагато більший кайф авто дарує на звичайній розбитій "грунтовці", по якій звичайні універсали та кросовери їдуть на дачу. Але є один нюанс – вони проїжджають висохлі колії та калюжі на швидкості 20-30 км/год, щоб не зачепитись захистом двигуна, або порогом. А от Wrangler може їхати там же 80-100 км/год, варто лише кермо тримати міцніше.

Ціна питання

Ціни на чотиридверний довгий варіант Wrangler на українському ринку починаються з 2 988 700 грн. За цю суму можна придбати модифікацію Sahara, яка має дещо скромніший позашляховий арсенал порівняно з героєм нашого тесту. А от такий темно-сірий Jeep Wrangler з написом Rubicon на капоті коштує 3 196 600 грн. Серед доступних опцій – платні кольори, тент на випадок дощу при знятому даху та ін.

Переваги та недоліки Jeep Wrangler

Головні переваги Jeep Wrangler:

Потужний позашляховий арсенал

Пізнавана зовнішність

Динамічний характер

Зручна мультимедійна система

Варіативність у виборі компоновки кузова

Недоліки американського позашляховика: