Тест-драйв гібридної Skoda Octavia: переваги та недоліки оновленого ліфтбека

Шукаємо відмінності зовні

З першого погляду на авто стає зрозуміло, що головною зовнішньою відмінністю героя нашого тесту порівняно з попередниками стали фари, у яких секції ходових вогнів тепер мають не L-подібну, а Г-подібну форму. І хоча Octavia, як і раніше, має дві фари, ті їх секції, які розташовані біля решітки радіатора, формою тепер нагадують "чотириоку" рестайлінгову модель минулого покоління A7.

За доплату запропоновано адаптивну матричну світлотехніку другого покоління з двома LED-модулями. На тестовому авто встановлені звичайні "діоди". А ось окремих протитуманок більше нема – їх роль виконує елементи головного світла, частина з яких з цією метою змінює напрям світлового променю.

Задні ліхтарі тепер повністю світлодіодні вже в базовому виконані. На тестовому авто прописалась цікава опція, яка на "Октавії" зустрічається вперше – мова про модні сьогодні вітальну та прощальну анімацію у виконанні оптики на кормі. Звичайно, у випадку утилітарної Octavia такі розваги – лише за доплату.

Також змін зазнали бампери, в результаті чого ліфтбек підріс в довжину до 4698 мм – лише на 9 мм. На вибір запропоновано десять кольорів фарбування кузова, а колеса відтепер доступні більшого розміру – діаметром від 16 до 19 дюймів. Загалом же дизайнери вирішили не змінювати доволі вдалу і ще досі "свіжу" зовнішність авто.

У компанії зазначають, що бренд взяв вектор на "екологізацію" та використання вторинно перероблених матеріалів. Єдиний помітний "перероблений" елемент поза салоном машини – це фірмовий скребок, який кріпиться до лючка бензобака з внутрішньої сторони. "Шкодоводи" з досвідом пам'ятають, що раніше він був яскраво-зеленого кольору, і напівпрозорий. Тепер же блікло-сірий. Хоча сама річ дуже корисна, якщо поспішаєш, і не хочеш чекати, поки обігрів скла та дзеркал зробить свою корисну справу.

Прощання з "фізикою"

Інтер'єр чеського ліфтбека майже не змінився, але оновлена Skoda Octavia втратила важливий класичний елемент – аналогові прилади. Навіть у базовій комплектації стандартне оснащення включає 10-дюймові екрани цифрової панелі приладів та медіасистеми.

Зазначається, що головний пристрій отримав голосовий помічник зі штучним інтелектом ChatGPT. З'ясувалось, що вбудований помічник розуміє не всі команди, які йому пропонували виконати. Двозонний клімат-контроль також не вимагає доплати на відміну від нового 13-дюймового мультимедійного екрану.

Серед нових цікавих опцій – бездротова зарядка і роз'єми USB-C на 45 Вт, через які можна заряджати ноутбуки та інші потужні гаджети. Усього для оновленого сімейства запропоновано дев'ять варіантів оформлення та оздоблення салону. У салоні також більшість матеріалів строго екологічні: перероблена тканина, штучна шкіра та пластик.

Загалом, ще 5 років тому з виходом четвертого покоління авто інженери салону чеського авто знайшли баланс по ергономіці і комфорту, та з оновленням намагались його дотриматись. Адже навіть дальня дорога показала, що при продуманій формі спинки достатньо лише "валика" поясної підтримки, щоб комфортно влаштуватись за кермом та не робити вимушених зупинок кожну годину.

Звичайно, не можна не згадати про модні, та не дуже зручні налаштування мікроклімату салону. Дещо рятують ситуацію "гарячі" клавіші та окрема фізична клавіша меню, що виводить на головний екран усі "температурні" функції.

Найбільший у класі багажник – фірмова цінність Octavia з першого покоління і до теперішнього. У величезну нішу за спинками другого ряду поміститься до 600 л речей. Якщо скласти задні сидіння, вийде вантажний відсік об'ємом у 1555 літрів зі зручною рівною підлогою під навантаження. Під підлогою знайшлось місце для повнорозмірного запасного колеса.

Справжній гібрид

Герой нашого тесту оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором з технологією TSI потужністю 150 к.с. та максимальним крутним моментом у 250 Нм. У парі з ним працює семиступінчастий "робот" DSG, який поєднано з 48-вольтовим стартер-генератором з ремінним приводом і літій-іонною батареєю. Цікаво, що для цього ж мотора з механічною трансмісією гібрид не пропонується. За словами представників чеського бренду, електромотор може допомагати бензиновому в перші секунди розгону та запускати двигун, а обіцяна економія палива – до 10% за циклом WLTP.

Насправді, роботу гібридної складової помітити вкрай важко. Хіба що при активованій системі "Старт-стоп" авто запускається плавніше, а от на показниках бортового комп'ютера інновація помітна з перших кілометрів.

Якщо пересуватись по трасі з активованим круїз-контролем на 120 км/год, то машина навіть на зимовій гумі легко укладається у 6,2-6,3 літра на 100 км пробігу. Чим не "дизельний" апетит? Впевнений, що на "літі" цей показник ще на грам 200-300 на кожні пройдені 100 км був би скромнішим. По місту червона Octavia в наших руках витрачала не більше 7,5-8 літрів, що теж доволі непогано.

Хоч авто далеко не спортивне, але пару слів про динаміку сказати варто. Так, при швидкому розгоні коробка передач DSG просувається до вищих передач якнайшвидше у гонитві за економією палива та з достатнім крутним моментом від двигуна рідше знижує передачі у розгонах. Однак при уповільненні на нижчих швидкостях цей автомат може трохи запізнюватися з перемиканнями на знижену передачу, а потім робить це з рвучкою незграбністю.

Комфортність на дрібних нерівностях не ідеальна, але дуже еластична, навіть зі стандартною пасивною підвіскою. Задня частина з торсійною балкою чудово виконує свою роботу, але їй все ж таки не вистачає характеру, властивому багатоважільній конструкції – особливо на бугристих покриттях і при більш енергійному керуванні.

Порівняно з попередником Octavia легше і м'якше входить у повороти. Рульове керування з електропідсилювачем виглядає більш природним, ніж раніше, що робить його приємнішим для їзди у поворотах. Завдяки різним налаштуванням режимів їзди зусилля на кермі можна змінювати, і це також виглядає цілком природно порівняно зі штучною вагою, яку деякі виробники додають до таких налаштувань.

Ціна питання

На українському ринку Skoda Octavia доступна у трьох версіях: Essence, Selection та Sportline. Базовим для моделі являється 1,4-літровий бензиновий турбомотор на 150 сил, з яким може працювати 6-ступенева МКП, або "автомат" на 8 передач. Ціни на машину з таким мотором починаються з позначки у 1 092 862 гривні. Тестовий автомобіль з мотором 1,5 TSI та коробкою передач DSG у парі з гібридною технологією коштує щонайменше 1 232 194 гривні. Варіант з 2,0-літровим турбодизелем на 150 сил оцінений у 1 251 427 гривень та більше.

Переваги та недоліки Skoda Octavia

Сильні сторони чеського ліфтбека:

Широка лінійка силових агрегатів

Економічний гібридний варіант.

Місткий багажний відсік.

Наявність фірмових "фішок" комфорту (скребок, ліхтарик тощо).

Використання перероблених матеріалів у оформленні авто.

До недоліків Skoda Octavia можна віднести: