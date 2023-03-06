Tesla знизила ціни на два свої найдорожчі електромобілі

Зниження цін, п'ята зміна Tesla з початку року, варіювалося від 4% у версії Model S до 9% у дорожчому Model X.

Маск неодноразово заявляв останні місяці, що Tesla зосередиться на зниженні цін, щоб стимулювати попит, і що вона досягла успіху в стимулюванні замовлень з глобальними знижками, введеними в січні.

"Бажання людей володіти Tesla є надзвичайно великим. Обмежуючим фактором є їхня здатність платити за Tesla", - сказав Маск минулого тижня на дні інвестора Tesla.

У січні Tesla знизила ціни на свої автомобілі на всіх ринках, запропонувавши знижки до 20%, що багато аналітиків розцінили як початок цінової війни лідера ринку електромобілів.

Моделі S та Model X, які випускаються у базовому повнопривідному (AWD) та виконанні Plaid, становили близько 4% світових поставок Tesla у 2022 році. Дві дешевші моделі, седан Model 3 та кросовер Model Y становлять основну частку.

На сайті Tesla повідомляється, що ціни на обидві версії Model S були знижені на 5000 доларів. Базова версія Model S була знижена на 5% до 89990 доларів, а ціна версії Plaid була знижена на 4% до 109990 доларів.

Ціни як на Plaid, так і на базові варіанти автомобілів Model X були знижені на 10 000 доларів. Ціна базової повнопривідної версії Model X була знижена на 9% до 99990 доларів, а її версія Plaid була знижена на 8% до 109990 доларів.

За повідомленням Reuters, Tesla має нову версію Model 3 під кодовою назвою Highland, яку планується запустити у виробництво наприкінці цього року, а також зміну моделі Y під кодовою назвою Juniper наступного року.