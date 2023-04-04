Tesla виплатить 3,2 млн доларів колишньому працівнику через расову дискримінацію

Колишній працівник Tesla Оуен Діас звинувати компанію у бездіяльності, коли він неодноразово скаржився менеджерам, що працівники заводу у Фрімонті, штат Каліфорнія, часто використовують расистські образи та свастику.

Компанія заявила, що не терпить дискримінації на робочому місці та серйозно ставиться до скарг працівників.

"Діас був конфліктним працівником, який перебільшував свої заяви про емоційний стрес", - заявив адвокат Tesla Алекс Спіро.

Бернард Александер, адвокат Діаса, зикликав надіслати повідомлення Tesla та іншим великим компаніям, що вони будуть притягнуті до відповідальності за неспроможність боротися з дискримінацією.

"Погляд Діаса на світ змінився назавжди. Ось що відбувається, коли позбавляєш людину безпеки", - сказав Александр.