Tesla отзывает 500 тысяч электромобилей: в чем причина

Компания Tesla объявила о добровольном отзыве почти полмиллиона автомобилей для устранения возможных проблем в системе фиксации багажника. Отзыв распространяется на все модели Model 3, выпущенные в период с 2017 по 2020 год, а также на некоторые модели Model S.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Tesla отзывает более 475 тысяч своих электромобилей Model 3 и Model S для решения проблем с камерой заднего вида и багажником, которые увеличивают риск столкновений", - сообщил регулятор безопасности дорожного движения США.

В частности, в компании уточнили, что в более чем 355 тысячах электромобилей Model 3 могут быть повреждены провода камеры заднего вида при открытии и закрытии багажника.

Отмечается, что на 119 тысячах автомобилей Model S, выпущенных с 2014 года, будет заменен замок капота. Это связано с дефектом, из-за которого крышка может внезапно открыться. Замены будут производиться бесплатно, уверяют в компании Tesla.