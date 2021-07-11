ТЭС вынуждены сокращать производство из-за манипуляций на энергорынке, - нардеп

"Действия спекулянтов на рынке электрической энергии поставили под угрозу функционирование энергосистемы. Тепловые электростанции уже более 2 месяцев работают при цене на электроэнергию ниже себестоимости. Сейчас они вынуждены останавливать производство, не имея средств для оплаты угля и газа, как мы это уже видим на примере Славянской ТЭС", - сообщила нардеп.

Она отметила, что все это в конечном итоге приведет к вынужденному простою угольных шахт, и росту задолженности по зарплатам перед шахтерами.

"Искусственный кризис, который создали спекулянты и перекупщики электроэнергии, лишит рабочих мест тысячи шахтеров и энергетиков. Это прямая угроза национальной безопасности, которую власть отказывается замечать", - добавила Гриб.

Политик также призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля созвать антикризисный энергетический штаб и вмешаться в ситуацию.

"Уже сегодня можно с уверенностью говорить, что спровоцированный НКРЭКУ кризис имеет единственную цель: оправдать свое желание Регулятора возобновить импорт российской электроэнергии с 1 октября этого года", - подытожила Гриб.