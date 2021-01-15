ТЭС "Центрэнерго" остались без угля, "Укрэнерго" предупредило о веерных отключениях, - нардеп

Энергоблоки тепловых электростанций государственной компании "Центрэнерго" остановились на аварийный ремонт из-за отсутствия угля на складах.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Доработались. Центрэнерго под уверенным руководством "понятных" менеджеров осталсябез угля в разгар морозов. По состоянию на утро пятницы на аварийном ремонте 6 из 9 блоков Змиевской ТЭС "Центрэнерго", - сообщил Кучеренко.

Нардеп отметил, что Минэнерго уже два дня не публикует актуальных запасов угля на складах ТЭС.

Последние данные по 13 января, за которыми на Змиевской ТЭС оставалось 2 тыс. тонн антрацита и 7 тыс. тонн газового угля, что достаточно для работы станции на полтора суток.

"На других станциях ненамного лучшая ситуация. Как следствие имеем дефицит в системе 2,6 ГВт и уведомления от "Укрэнерго" о веерных отключениях с 14 по 19 января", - подытожил Кучеренко.

Напомним, по данным СМИ, группа "Приват" установила операционный контроль над государственной компанией "Центрэнерго" летом 2019 года.