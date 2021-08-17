ТЭС продолжают увеличивать запасы угля, - Минэнерго

Запасы угля на тепловых электростанциях за прошедшие сутки увеличились на 3,7 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

На станции за 16 августа поступило 60,4 тыс. тонн угля, а использовано 56,7 тыс. тонн.

За прошедшие сутки выросли запасы как угля газовой марки (на 3,1 тыс. тонн) так и антрацитовых марок (на 600 тонн).

По состоянию на утро 17 августа на складах ТЭС находится 767 тыс. тонн угля. Отставание от утвержденного министерством графика сократилось на 0,3 п. п.

Больше всего угля за прошедшие сутки, по данным Минэнерго, поступило на Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС (все - "ДТЭК Энерго").