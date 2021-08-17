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ТЭС продолжают увеличивать запасы угля, - Минэнерго

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Киев, Вторник 17 августа 2021 14:45
ТЭС продолжают увеличивать запасы угля, - Минэнерго Фото: ТЭС продолжают увеличивать запасы угля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Запасы угля на тепловых электростанциях за прошедшие сутки увеличились на 3,7 тыс. тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

На станции за 16 августа поступило 60,4 тыс. тонн угля, а использовано 56,7 тыс. тонн.
За прошедшие сутки выросли запасы как угля газовой марки (на 3,1 тыс. тонн) так и антрацитовых марок (на 600 тонн).

По состоянию на утро 17 августа на складах ТЭС находится 767 тыс. тонн угля. Отставание от утвержденного министерством графика сократилось на 0,3 п. п.

Больше всего угля за прошедшие сутки, по данным Минэнерго, поступило на Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС (все - "ДТЭК Энерго").

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

За прошедшие выходные запасы угля на ТЭС увеличились на 22400 тонн (3,1%).

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