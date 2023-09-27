ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на третину

"Теплий сезон добігає кінця і ми вирішили згадати, як енергетики працювали в цей період. З травня по серпень ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - нагадали у компанії.

В ДТЕК зазначили, що у серпні, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики компанії згенерували в енергосистему на 35% більше електроенергії, ніж у серпні минулого року.

Усього ж за 8 місяців цього року теплоелектростанції ДТЕК відпустили майже 9,9 млрд кВт*год електроенергії. Це еквівалентно середньому споживанню близько 3,3 млн родин протягом року.

"Продовжуємо працювати для підтримку енергосистеми України", - запевнили в ДТЕК.