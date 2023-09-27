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ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на третину

Середа 27 вересня 2023 21:59
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ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на третину Фото: ТЕС ДТЕК відпустили на 35% більше електроенергії (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Попри війну теплоелектростанції ДТЕК відпустили в українську енергосистему на третину більше електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Теплий сезон добігає кінця і ми вирішили згадати, як енергетики працювали в цей період. З травня по серпень ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - нагадали у компанії.

В ДТЕК зазначили, що у серпні, коли через спеку споживання трималося на рекордних для літа позначках, енергетики компанії згенерували в енергосистему на 35% більше електроенергії, ніж у серпні минулого року.

Усього ж за 8 місяців цього року теплоелектростанції ДТЕК відпустили майже 9,9 млрд кВт*год електроенергії. Це еквівалентно середньому споживанню близько 3,3 млн родин протягом року.

"Продовжуємо працювати для підтримку енергосистеми України", - запевнили в ДТЕК.

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