ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на треть

Несмотря на войну, теплоэлектростанции ДТЭК отпустили в украинскую энергосистему на треть больше электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Теплый сезон подходит к концу и мы решили вспомнить, как энергетики работали в этот период. С мая по август ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - напомнили в компании.

В ДТЭК отметили, что в августе, когда из-за жары потребление держалось на рекордных для лета отметках, энергетики компании сгенерировали в энергосистему на 35% больше электроэнергии, чем в августе прошлого года.

Всего же за 8 месяцев этого года теплоэлектростанции ДТЭК отпустили почти 9,9 млрд кВт*ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению около 3,3 млн семей в течение года.

"Продолжаем работать для поддержки энергосистемы Украины", - заверили в ДТЭК.