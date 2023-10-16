ТЕС ДТЕК відпустили 11 млрд кВт/год електроенергії для підтримки української енергосистеми

Як зазначається, попри війну та наслідки ворожих обстрілів, енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати стійкість української енергосистеми своїми балансуючими потужностями.

Для цього у січні - вересні цього року теплоелектростанції компанії відпустили в енергосистему понад 11 млрд кВт/год електроенергії. Це еквівалентно середньому споживанню близько 3,7 млн родин протягом року.

"Енергетики продовжують робити свою роботу, кожен на своєму місці. Посилено працюють на кілька фронтів. Перший - відновлення обладнання ТЕС після обстрілів. Другий - планові ремонти енергоблоків, щоб підготувати до підвищеного навантаження взимку якомога більшу кількість генеруючих потужностей. Третій - не дивлячись на перші два фактори продовжувати підтримувати стійкість теплової генерації та української енергосистеми в піки споживання", - зазначив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

В компанії також нагадали, що у січні - вересні цього року енергетики відремонтували 16 енергоблоків ТЕС ДТЕК. Для стабільної роботи під час зими планується реалізувати 19 ремонтів енергоблоків до старту опалювального сезону. Наразі виконано 84% запланованого.

Загалом в рамках ремонтної кампанії до кінця року "ДТЕК Енерго" планує відремонтувати 27 енергоблоків.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що готуючись до опалювального сезону цього року ДТЕК інвестував рекордні 20 млрд грн в ремонт і відновлення обладнання ТЕС, електричних мереж, видобуток вугілля та природного газу.