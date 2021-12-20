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ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 10% для недопущения дефицита

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 16:55
ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 10% для недопущения дефицита Фото: ДТЭК (energo.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Тепловые электростанции "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск электроэнергии на 10% за 11 месяцев 2021 года, до 22,6 млрд кВт*ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Энерго".

"Несмотря на минимальную нагрузку на другие предприятия тепловой генерации из-за дефицита топлива, наши ТЭС продолжают поддерживать стабильную работу энергосистемы Украины. На прошлой неделе количество блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" в работе достигало 31 из всех 38 работающих в системе энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это рекордный по количеству одновременно работающего в сети оборудования, показатель за последние 10 месяцев", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В компании отметили, что для обеспечения генерации такого количества электроэнергии во время осенне-зимнего периода ТЭС "ДТЭК Энерго" используют уголь как собственной добычи, так и импортируемый.

"Так, за 11 месяцев этого года на шахтах компании добыли более 15,2 млн тонн угля марки "Г". Всего в этом году запланировано добыть почти 17 млн тонн газового угля" - подчеркнули в "ДТЭК Энерго".

Там добавили, что компания продолжает импортировать топливо для нужд собственной генерации. Так, в ноябре было импортировано 100 тыс. тонн угля, а за последние три месяца - около 455 тыс. тонн. Всего для стабильного прохождения отопительного сезона на сегодня законтрактовано свыше 1 млн тонн импортного угля.

Как сообщалось, запасы угля на ТЭС компании ДТЭК Рината Ахметова с начала декабря выросли на 35% - с 240 до 324 тыс. тонн. На государственных станциях запасы за этот период сократились на 15% - со 120 до 104 тыс. тонн.

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