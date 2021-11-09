ТЭС ДТЭК произвели на 15% больше тока из-за отсутствия угля на государственных ТЭС

На фоне простоя государственных ТЭС и ТЭЦ из-за дефицита угля, с начала года теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск электроэнергии до 20 млрд кВт*ч. Это на 2,3 млрд кВт*ч больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение , размещенное на сайте компании.

В "ДТЭК Энерго" сообщили, что из-за минимальной нагрузки на другие предприятия тепловой генерации, ТЭС компании вынуждены нести повышенную нагрузку и компенсировать дефицит электроэнергии в системе.

"Только в конце октября в системе работало одновременно от 28 до 30 блоков ТЭС "ДТЭК Энерго" из около 36 всех работающих в энергосистеме блоков ТЭС и ТЭЦ. Следовательно, отпуск компанией электроэнергии в октябре составил рекордный за последние 9 месяцев объем - почти 2,5 млрд кВт *ч. Это на 15% выше показателя октября прошлого года", - сообщили в ДТЭК.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, в случае дальнейших простоев другой генерации, ТЭС ДТЭК будут готовы нести дополнительную нагрузку.