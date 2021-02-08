UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ТЭС ДТЭК отработали сверх плана, покрыв все сбои в работе энергосистемы 7 февраля

Автор: РБК-Украина

За 7 февраля ТЭС компании "ДТЭК Энерго" выработали 95 млн кВт часов. Это на 3 млн кВт часов свыше запланированного отпуска.

Об этом говорится в сообщении компании.

Популярные новости
Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления 13 января 2021
Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет для промышленников критическим, - "Укрметаллургпром" 22 января 2021
В 2020 году "Николаевгаз" обследовал почти 9 тысяч км газопроводов 11 января 2021
"Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - нардеп 20 января 2021
Филатов о скидках на электроэнергию: Коломойскому можно, а городам нельзя 28 января 2021
Аварийная служба "Сумыгаза" устранила более 50 тысяч утечек газа за 2020 год 12 января 2021
Назад в 90-е: как государственный монополист обогатил фиктивную фирму на 2 миллиарда 19 января 2021
Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит 18 января 2021
Цену на газ снизят уже сегодня. Шмыгаль собирает внеочередной Кабмин 18 января 2021
Марис Куницкис: рынок ВИЭ нуждается в четкой стратегии от государства 03 февраля 2021

"Сверх планового графика на сутки по балансирующему рынку тепловая генерация ДТЭК за прошедшие сутки получила команды от НЭК "Укрэнерго" на нагружение в объеме 6 865 МВт часов, тем самым покрыв своей работой все сбои, которые были в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 8 февраля, заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков 5 853 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных. В ближайшее время планируется включить в энергосистему еще 3 энергоблока.

Согласно графику производства, 7 энергоблоков (4 - Бурштынской ТЭС, 1- Луганской ТЭС, 1 - Кураховской ТЭС и 1 - Ладыжинской ТЭС) пока не востребованы энергосистемой и сегодня находятся в резерве.

"Ситуация может поменяться, и при возникновении дефицита в энергосистеме - энергетики готовы к командам НЭК "Укрэнерго" на подъем резервных энергоблоков", - сообщили в компании.

На аварийных ремонтах находится один энергоблок Бурштынской ТЭС (переведен с текущего ремонта из-за увеличения объема работ) и энергоблок №8 Приднепровской ТЭС, который не может работать на угле ввиду отсутствия разрешения на выбросы.

"При этом термин "аварийное отключение блока" не означает потерю мощности блока и коллапс энергосистемы. Обычно это выход в ремонт на короткое время для устранения недочетов в работе, например, свищи поверхностей нагрева котлоагрегата и прочее, которые, в том числе, возникают из-за невозможности проведения полноценных ремонтов", - пояснили в "ДТЭК Энерго".

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре-январе ТЭС ДТЭК работали на 20% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, потому что энергоблоки атомных АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно туда уходили в разгар осенне-зимнего периода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТЭСДТЭК
Читайте также
Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта из России, - Бутенко
Авария в Энергодаре стала результатом просчетов правительства и НКРЭКУ, - эксперт
Прогноз погоды