ТЭС ДТЭК отработали сверх плана, покрыв все сбои в работе энергосистемы 7 февраля

"Сверх планового графика на сутки по балансирующему рынку тепловая генерация ДТЭК за прошедшие сутки получила команды от НЭК "Укрэнерго" на нагружение в объеме 6 865 МВт часов, тем самым покрыв своей работой все сбои, которые были в энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 8 февраля, заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков 5 853 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 35 доступных. В ближайшее время планируется включить в энергосистему еще 3 энергоблока.

Согласно графику производства, 7 энергоблоков (4 - Бурштынской ТЭС, 1- Луганской ТЭС, 1 - Кураховской ТЭС и 1 - Ладыжинской ТЭС) пока не востребованы энергосистемой и сегодня находятся в резерве.

"Ситуация может поменяться, и при возникновении дефицита в энергосистеме - энергетики готовы к командам НЭК "Укрэнерго" на подъем резервных энергоблоков", - сообщили в компании.

На аварийных ремонтах находится один энергоблок Бурштынской ТЭС (переведен с текущего ремонта из-за увеличения объема работ) и энергоблок №8 Приднепровской ТЭС, который не может работать на угле ввиду отсутствия разрешения на выбросы.

"При этом термин "аварийное отключение блока" не означает потерю мощности блока и коллапс энергосистемы. Обычно это выход в ремонт на короткое время для устранения недочетов в работе, например, свищи поверхностей нагрева котлоагрегата и прочее, которые, в том числе, возникают из-за невозможности проведения полноценных ремонтов", - пояснили в "ДТЭК Энерго".