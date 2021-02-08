ТЕС ДТЕК відпрацювали понад плану, покривши всі збої в роботі енергосистеми 7 лютого

За 7 лютого ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" виробили 95 млн кВт годин. Це на 3 млн кВт годин понад запланованої відпустки.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Понад планового графіка на добу в балансуючому ринку теплова генерація ДТЕК за минулу добу отримала команди від НЕК Укренерго на навантаження в обсязі 6 865 МВт * год., тим самим покривши своєю роботою усі збої, які були в енергосистемі України", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 8 лютого, заявлена потужність працюючих і резервних енергоблоків 5 853 МВт. Працюють в енергосистемі 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК з 35 доступних. Найближчим часом планується включити в енергосистему ще 3 енергоблоку.

Згідно з графіком виробництва, 7 енергоблоків (4 - Бурштинської ТЕС, 1 - Луганської ТЕС, 1 - Курахівської ТЕС та 1 - Ладижинській ТЕС) поки не затребувані енергосистемою і сьогодні знаходяться в резерві.

"Ситуація може змінитися, і при виникненні дефіциту в енергосистемі - енергетики готові до команд НЕК "Укренерго" на підйом резервних енергоблоків", - повідомили в компанії.

На аварійних ремонтів знаходиться один енергоблок Бурштинської ТЕС (переведено з поточного ремонту через збільшення обсягу робіт) і енергоблок №8 Придніпровської ТЕС, який не може працювати на вугіллі через відсутність дозволу на викиди.

"При цьому термін "аварійне відключення блоку" не означає втрату потужності блока і колапс енергосистеми. Зазвичай це вихід в ремонт на короткий час для усунення недоліків в роботі, наприклад, свищі поверхонь нагріву котлоагрегату та інше, які, зокрема, виникають через неможливість проведення повноцінних ремонтів", - пояснили в "ДТЕК Енерго".