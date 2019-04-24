Террористы на Шри-Ланке готовили вторую серию атак

Террористы, устроившие взрывы на Шри-Ланке, планировали вторую серию атак на острове. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительство Шри-Ланки.

Отметим, что в результате серии атак на Шри-Ланке погибли почти 360 человек.

"Правительство (Шри-Ланки, - ред.) полагает, что исполнители терактов планировали совершить вторую серию атак. Другими словами, они намеревались атаковать людей на похоронах жертв терактов", - говорится в сообщении.

Отметим, что полиция задержала уже 60 подозреваемых в терактах на Шри-Ланке. Как сообщалось, "Исламское государство" взяло ответственность за теракты на острове.

РБК-Украина писало, что теракты на Шри-Ланке, возможно, стали местью исламистов за расстрелы в Новой Зеландии в середине марта, тогда погибли 50 человек.

Напомним, в результате терактов погибли как минимум 45 детей. Организаторами взрывов на Шри-Ланке оказались семьей. Сообщается, что братьям было больше 20 лет, они сыновья владельца бизнеса по торговле специями.

Серия взрывов прогремела утром 21 апреля. Первый из них произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо (30 км севернее Коломбо), третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы.