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Террорист-смертник подорвался у посольства РФ в Кабуле: есть жертвы, в том числе дипломаты

Фото: террорист-смертник взорвался у посольства РФ в Кабуле (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. Вследствие чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Террорист был застрелен охранником при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.

Тем временем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.

Как утверждают пропагандистские СМИ РФ, вследствие атаки терориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле мощный взрыв прогремел во время вечерней молитвы в мечети. В результате взрыва погибли 10 человек.

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КабулПосольство РФВзрыв