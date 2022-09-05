Террорист-смертник подорвался у посольства РФ в Кабуле: есть жертвы, в том числе дипломаты

В понедельник, 5 сентября, у входа в посольство России в Кабуле террорист смертник взорвал бомбу. Вследствие чего погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Террорист был застрелен охранником при попытке проникнуть на территорию посольства. Однако взрывное устройство все равно сдетанировало.
Тем временем в МИД России сообщают, что в результате взрыва погибли два сотрудника посольства.
Как утверждают пропагандистские СМИ РФ, вследствие атаки терориста погибли по меньшей мере 10 человек, еще восемь граждан получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле мощный взрыв прогремел во время вечерней молитвы в мечети. В результате взрыва погибли 10 человек.