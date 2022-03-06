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В терроборону вступили 100 тысяч украинцев с начала войны

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Воскресенье 06 марта 2022 06:04
В терроборону вступили 100 тысяч украинцев с начала войны Фото: представитель территориальной обороны (УНИАН)
Автор: Владимир Костырин

В Украине к территориальной обороне присоединились 100 тысяч граждан с начала полномасштабного вторжения войск РФ и войны с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Национальную гвардию (НГУ).

"С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

После окончания войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины.

"Гордимся такой подмогой, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами несгибаемый дух украинского воина!" - отметили в НГУ.

Ранее мы рассказывали, где можно записаться в территориальную оборону, и публиковали список адресов.

А также писали, как присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины, и какой алгоритм действий.

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