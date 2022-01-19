Территория "Аквариума" на Оболони не будет застраиваться, - советник Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территория фитнес-центра "Аквариум" на Оболони не будет застраиваться. По его словам, это касается всех скандальных строек в Оболонском район.

Об этом говорится в сообщении адвоката, советника Виталия Кличко по правовым вопросам Алексея Шевчука.

"Мэр пообещал, что застройки "Аквариума", ТЦ "Полярного" и других болезненных точек не будет", - сообщил Алексей Шевчук.

Как сообщалось, в развитие инфраструктуры киевской Оболони предлагают вложить около 60 млн гривен.

Инвестиции направят в реконструкцию гимназии и детского сада, строительство дошкольного учреждения, благоустройство озера Белое, обустройства набережной и создание скверов. Такие инвестиционные обязательства перед районом девелопер берет на себя в дополнение к своему коммерческому проекту.

Компания-застройщик планирует возвести на месте спорткомплекса "Аквариум" многофункциональный комплекс, который будет включать несколько многоэтажек, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами и СПА.