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Територія "Акваріуму" на Оболоні не забудовуватиметься, - радник Кличка

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Київ, Середа 19 січня 2022 19:58
Територія "Акваріуму" на Оболоні не забудовуватиметься, - радник Кличка Фото: територія "Акваріуму" на Оболоні не забудовуватиметься (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що територія фітнес-центру "Акваріум" на Оболоні не забудовуватиметься. За його словами, це стосується всіх скандальних будівництв в Оболонському район.

Про це йдеться в повідомленні адвоката, радника Віталія Кличка з правових питань Олексія Шевчука.

"Мер пообіцяв, що забудови "Акваріуму", ТЦ "Полярного" та інших болючих точок не буде", - повідомив Олексій Шевчук.

Територія &quot;Акваріуму&quot; на Оболоні не забудовуватиметься, - радник Кличка

Як повідомлялося, в розвиток інфраструктури київської Оболоні пропонують вкласти близько 60 млн гривень.

Інвестиції спрямують у реконструкцію гімназії та дитячого садка, будівництво дошкільного закладу, благоустрій озера Біле, облаштування набережної та створення скверів. Такі інвестиційні зобов'язання перед районом девелопер бере на себе на додаток до свого комерційного проекту.

Компанія-забудовник планує звести на місці спорткомплексу "Акваріум" багатофункціональний комплекс, який включатиме кілька багатоповерхівок, спортивно-оздоровчий комплекс з басейнами і СПА.

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Віталий Кличко Київ
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