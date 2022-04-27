На территории Волыни уже почти 61 тысяча внутренних переселенцев, - ОВА

От начала полномасштабного российского вторжения Волынская область приютила и обеспечила необходимым 60 948 внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Волынской ОВА Юрия Погуляйко в Telegram .

По его словам, только за одни сутки на территории области расселили более 600 внутренних переселенцев.

"Статус ВПО (внутренне перемещена лицо) получили 52 402 человека, что составляет 36 256 семей. Из них 33 528 женщин, 18 874 мужчин и 16 914 детей", - говорит он.

Также Погуляйко рассказал, что для поселения остаются свободными 4 000 мест. Речь идет о местах в частном секторе, гостиницах, коммунальных заведениях, хостелах и тому подобное.

"Если вы нуждаетесь в помощи на период военного положения или имеете предложения по решению конкретных вопросов, звоните в Координационный центр Волыни. Телефоны: 068 233 46 08, 096 881 80 91. График работы: 8.00 до 20.00 (кроме периодов объявления тревоги)", - информирует областной глава.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал о порядке подачи заявки для получения возмещения за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье.