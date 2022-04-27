На території Волині вже майже 61 тисяча внутрішніх переселенців, - ОВА

Від початку повномасштабного російського вторгнення Волинська область прихистила та забезпечила необхідним 60 948 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Волинської ОВА Юрія Погуляйка у Telegram .

За його словами, лише за одну добу на території області розселили понад 600 внутрішніх переселенців.

"Статус ВПО (внутрішньо переміщена особа) отримали 52 402 особи, що становить 36 256 сімей. З них 33 528 жінок, 18 874 чоловіків та 16 914 дітей", - говорить він.

Також Погуляйко розповів, що для поселення залишаються вільними 4 000 місць. Йдеться про місця в приватному секторі, готелях, комунальних закладах, хостелах тощо.

"Якщо ви потребуєте допомоги на період воєнного стану чи маєте пропозиції щодо вирішення конкретних питань, телефонуйте до Координаційного центру Волині. Телефони: 068 233 46 08, 096 881 80 91. Графік роботи: 8.00 до 20.00 (крім періодів оголошення тривоги)", - інформує обласний очільник.

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