С территории РФ обстрелы велись вдоль всей границы Сумской области, - глава ОВА
Российские военные обстреливали населенные пункты Сумской области вдоль всей границы региона с РФ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.
Так, вечером зафиксировано около десяти взрывов в одной из громад Глуховского района. Огонь вёлся с территории России. Также около 20:00 по Великописаревской общине противник произвел шесть минометных выстрелов.
Также вечером с территории России имели место артиллерийские обстрелы с использованием САУ по Белопольщине. По территории одной из громад возле Путивля с территории РФ враг открывал автоматные очереди, а также из нескольких артиллерийских орудий.
Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия с территории России по территории Белопольской общины длился около получаса. По словам главы ОВА, украинские военные отвечали на враждебные действия должным образом. В результате обстрелов области предварительно потерь и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в освобожденных от российских оккупантов районах Сумской области функционируют уже 11 временных переправ, что были возведены вместо разрушенных и поврежденных мостов.
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