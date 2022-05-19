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С территории РФ обстрелы велись вдоль всей границы Сумской области, - глава ОВА

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Сумы, Четверг 19 мая 2022 00:40
С территории РФ обстрелы велись вдоль всей границы Сумской области, - глава ОВА Сумы (Фото: ngu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные обстреливали населенные пункты Сумской области вдоль всей границы региона с РФ. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дмитрия Живицкого.

Так, вечером зафиксировано около десяти взрывов в одной из громад Глуховского района. Огонь вёлся с территории России. Также около 20:00 по Великописаревской общине противник произвел шесть минометных выстрелов.

Также вечером с территории России имели место артиллерийские обстрелы с использованием САУ по Белопольщине. По территории одной из громад возле Путивля с территории РФ враг открывал автоматные очереди, а также из нескольких артиллерийских орудий.

Массированный обстрел из артиллерии и стрелкового оружия с территории России по территории Белопольской общины длился около получаса. По словам главы ОВА, украинские военные отвечали на враждебные действия должным образом. В результате обстрелов области предварительно потерь и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в освобожденных от российских оккупантов районах Сумской области функционируют уже 11 временных переправ, что были возведены вместо разрушенных и поврежденных мостов.

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