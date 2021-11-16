ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На территории японской АЭС произошел пожар

Новина українською →
Сага, Вторник 16 ноября 2021 03:01
На территории японской АЭС произошел пожар Фото: в Японии произошел пожар на АЭС (flickr.com/kazeiro)
Автор: Артур Родивилов

В Японии на территории АЭС "Гэнкай" произошел пожар. Инцидент случился в префектуре Сага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание было ликвидировано примерно за один час.

Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в японской префектуре Фукуи решили остановить реактор атомной электростанции "Михама". Это произошло всего через четыре месяца после возобновления его работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония АЭС
NEWS
В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит
В Украине будут платить за вакцинацию: кто и сколько получит
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают