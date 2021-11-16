На территории японской АЭС произошел пожар
Фото: в Японии произошел пожар на АЭС (flickr.com/kazeiro)
В Японии на территории АЭС "Гэнкай" произошел пожар. Инцидент случился в префектуре Сага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
По данным компании-оператора станции Kyushu Electric Power, возгорание было ликвидировано примерно за один час.
Пожар не повлиял на работу энергоблоков станции, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее в японской префектуре Фукуи решили остановить реактор атомной электростанции "Михама". Это произошло всего через четыре месяца после возобновления его работы.