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На территории палестинской автономии задержан лидер ХАМАСа

Новина українською →
Шхем, Пятница 21 мая 2021 13:37
На территории палестинской автономии задержан лидер ХАМАСа Фото: Алла Хамидана подозревают в террористической деятельности (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В городе Шхем, что на территории палестинской автономии, задержан лидер террористической организации ХАМАС Алла Хамидан. Его подозревают в причастности к террористической деятельности.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Хамидан входит в парламентский список "Аль-Кудс", который представляет интересы ХАМАСа в Палестинской национальной администрации.

"Официально подтверждена информация о том, что минувшей ночью в Шхеме был задержан лидер террористической организации ХАМАС в Шхеме Алаа Хамидан", - сообщает издание.

Напомним, вчера вечером военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в Секторе Газа.

В итоге с 2 часов ночи 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. После этого стороны прекратили обстрелы.

Как писало РБК-Украина, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия нанесла мощный удар по ХАМАС с минимальными потерями. За время операции в секторе Газа уничтожили более 200 террористов из движений ХАМАС и Исламский джихад.

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