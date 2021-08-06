С территории Ливана по Израилю выпустили ракеты. ЦАХАЛ ответил

Израиль обстреляли со стороны Ливана. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по целям в южном Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.
Когда обстреливали Израиль, сработали сигналы тревоги. Были слышны взрывы.
Израильские военные объявили о чрезвычайной ситуации жителям поселков Снир, Эйн-Киния и Неве Атив (Голанские высоты, около Хермона).
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила, что пока не получала сообщений о пострадавших.
Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что израильская армия наносит ответные удары по целям в южном Ливане.