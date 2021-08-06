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С территории Ливана по Израилю выпустили ракеты. ЦАХАЛ ответил

Автор: Анастасия Рокитна

Израиль обстреляли со стороны Ливана. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по целям в южном Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.

Когда обстреливали Израиль, сработали сигналы тревоги. Были слышны взрывы.

Израильские военные объявили о чрезвычайной ситуации жителям поселков Снир, Эйн-Киния и Неве Атив (Голанские высоты, около Хермона).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила, что пока не получала сообщений о пострадавших.

Пресс-служба ЦАХАЛ заявляет, что израильская армия наносит ответные удары по целям в южном Ливане.

Напомним, на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

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