Территориальная оборона в Украине: что стоит знать и как подписать контракт

В Украине продолжают формировать территориальную оборону, сейчас она укомплектована на 70%. В каждом регионе сформируют 25 бригад, которые будут объединять более 150 батальонов (один на район).
Все что нужно знать о терробороне, в материале РБК-Украина.
Разворачивать систему теробороны будут в три этапа:
Главнокомандующий ВСУ во время Конгресса местных и региональных властей заявил, что на сегодня батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70% и к концу марта этот показатель будет доведен до 90%.
Кроме того, есть цель иметь на конец марта не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в батальонах тероборони.
"Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", - подчеркнул он.
Глава государства обратился к руководству Киева и Киевской области, Мариуполя, Одессы, Ровно, где худшее состояние комплектования подразделений территориальной обороны, чтобы в ближайшие недели было сделано все необходимое.
Чтобы поступить в тероборону, нужно подготовить следующие документы:
Перед заключением контракта на службу в резерве терробороны кандидаты должны пройти медицинское обследование. Лица в возрасте от 40 лет должны пройти военно-врачебную комиссию, ведь участие в резерве предусматривает интенсивную подготовку. После медицинской комиссии человеку должны предоставить заключение, можно ли его брать в войска терробороны.
Кроме того, глава МВД Денис Монастырский анонсировал пересмотр квалификационных требований для вступления в территориальную оборону.
"Я знаю, что это планируется сделать, потому что именно это и должно стать объединением сил, которые хотели бы принять участие в обороне своего населенного пункта, области и государства в целом" - сказал он.