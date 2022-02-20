Территориальная оборона в Украине: что стоит знать и как подписать контракт

Разворачивать систему теробороны будут в три этапа:

первый этап - в мирный период разворачиваются бригады и батальоны, основой которых являются военнослужащие ВСУ. В их задачи входит командование, обучение и слаживание гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве территориальной обороны и будут защищать территорию по месту своего жительства. Поэтому каждый батальон будет насчитывать до 600 человек.

- в мирный период разворачиваются бригады и батальоны, основой которых являются военнослужащие ВСУ. В их задачи входит командование, обучение и слаживание гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве территориальной обороны и будут защищать территорию по месту своего жительства. Поэтому каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. второй этап - формирование резерва терробороны в особый период. На этом этапе за теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве терробороны, закрепят оружие. Ее будут выдавать во время учений или в случае возникновения отдельных ситуаций.

- формирование резерва терробороны в особый период. На этом этапе за теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве терробороны, закрепят оружие. Ее будут выдавать во время учений или в случае возникновения отдельных ситуаций. третий этап - будет рассматриваться вопрос о создании в небольших населенных пунктах добровольческих формирований в территориальных общинах. Это будет происходить только после формирования штата мирного времени и резерва для особого периода.

На сколько сегодня укомплектована терроборона

Главнокомандующий ВСУ во время Конгресса местных и региональных властей заявил, что на сегодня батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях укомплектованы не менее чем на 70% и к концу марта этот показатель будет доведен до 90%.

Кроме того, есть цель иметь на конец марта не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в батальонах тероборони.

"Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить", - подчеркнул он.

Глава государства обратился к руководству Киева и Киевской области, Мариуполя, Одессы, Ровно, где худшее состояние комплектования подразделений территориальной обороны, чтобы в ближайшие недели было сделано все необходимое.

Как подписать контракт

Чтобы поступить в тероборону, нужно подготовить следующие документы:

заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве;

заключение военно-врачебной комиссии;

копии всех страниц паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении идентификационного номера;

копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);

характеристика с места работы\обучения;

копии документов об образовании;

цветная фотокарточка размером 9х12.

Перед заключением контракта на службу в резерве терробороны кандидаты должны пройти медицинское обследование. Лица в возрасте от 40 лет должны пройти военно-врачебную комиссию, ведь участие в резерве предусматривает интенсивную подготовку. После медицинской комиссии человеку должны предоставить заключение, можно ли его брать в войска терробороны.

Кроме того, глава МВД Денис Монастырский анонсировал пересмотр квалификационных требований для вступления в территориальную оборону.

"Я знаю, что это планируется сделать, потому что именно это и должно стать объединением сил, которые хотели бы принять участие в обороне своего населенного пункта, области и государства в целом" - сказал он.