У "Терра Да Боско Україна" заявили про рейдерське захоплення: фігурує депутат з Київської області

Причетним до цих дій на підприємстві називають депутата Вороньківської територіальної громади Бориспільського району Київської області Михайла Купчишина та інших осіб.

За словами представників підприємства, на територію компанії незаконно ввели власну охорону та робітників, після чого виробничі потужності почали використовуватись в інтересах шахраїв.

"Для тиску на засновників ТОВ "Терра Да Боско Україна" та забезпечення свого контролю, Купчишин скористався зареєстрованим кримінальним провадженням, у рамках якого було накладено арешт на корпоративні права Товариства", - говорять в компанії.

В компанії говорять, що звертались до поліції Черкаської області та прокуратури.

"Утім складається враження, що силові структури свідомо ігнорують ситуацію, дозволяючи незаконному захопленню продовжуватися. Безкарність подібних дій та відсутність ефективної реакції з боку правоохоронних органів створюють небезпечний прецедент, який демонструє, що бізнес в Україні не захищений від незаконного втручання. Це може негативно вплинути на довіру міжнародних партнерів та зменшити обсяги іноземних інвестицій у країну", - заявили в ТОВ "Терра Да Боско Україна".