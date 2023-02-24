Терроризировал весь город. СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом

СБУ задержала "смотрящего" за Кривым Рогом, который почти 10 лет терроризировал жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Так, в Днепропетровской области задержан один из лидеров криминального круга региона, который почти 10 лет пытался держать в страхе местных жителей. Злоумышленником является неоднократно осужденный криминальный авторитет - так называемый "смотрящий" за Кривым Рогом.

"Именно он причастен к многочисленным фактам обложения "данью" представителей малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Для этого, как рассказали в СБУ, участвовал в разрешении искусственных конфликтов, которые для местных предпринимателей создавали подконтрольные ему преступные группировки.

"За разрешение "спора" уголовник получал свой "процент" от общей суммы "выбитых" денег.

"В случае отказа уплачивать "долги" участники банд угрожали потерпевшим и их родственникам насилием и физической расправой, а также уничтожением частного имущества", - добавляют в спецслужбе.

Кроме того, злоумышленник находился на постоянном контакте с представителями преступной среды РФ, в том числе с российскими "ворами в законе".

С ними периодически координировал свою незаконную деятельность и решал вопрос о наполнении так называемого "общака". Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали факты незаконной деятельности фигуранта и задержали его на попытках очередного получения денег за решение "спорных вопросов" с бизнесом.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия).

Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.