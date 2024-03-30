Терористи загрожують Євро та Олімпіаді. Франція і Німеччина допоможуть одна одній з захистом

Такі наміри щодо співпраці правоохоронних органів двох країн пов'язані із загрозою можливих атак з боку терористів під час запланованих великих спортивних подій у Європі.

"Німецькі поліцейські сили будуть розгорнуті на Олімпіаді в Парижі, французька поліція буде розгорнута на Євро в Німеччині, - заявила Фазер.

Вона наголосила, що безпека під час великих спортивних подій є головним пріоритетом в обох країнах.

Глава МВС Німеччини також повідомила, що домовилася про "тісну співпрацю" з французьким колегою Жеральдом Дарманіном.

Зазначимо, на цьому тижні Фазер вже заявляла про контроль на всіх німецьких кордонах під час Чемпіонату Європи. Вона пояснила, що цей захід має важливе значення для "запобігання насильницьким злочинцям - ісламістам, іншим екстремістам або хуліганам - від в'їзду в країну".

У німецькому відомстві пояснили, що федеральна поліція діятиме обережно, щоб заходи контролю мали якнайменший вплив на пасажирів і комерційний рух.

За словами глави МВС ФРН, органи безпеки країни озброюватимуться "ще сильніше проти всіх поточних загроз". Це варіюється "від захисту від ісламістів та інших потенційних жорстоких злочинців до безпеки наших мереж від кібератак", сказала вона і додала, що місцева влада у Німеччині зробить усе можливе, щоб "завчасно виявити та зупинити плани ісламістських терористів".

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з середини червня до середини липня, а Олімпійські ігри - у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

Загроза терактів у Європі

Раніше стало відомо, що ісламісти готували кілька нападів у європейських містах. Метою могли стати різдвяні церковні служби. Поліція заарештувала кількох людей.

Нагадаємо, раніше у Німеччині вирішили посилити заходи безпеки у Кельнському соборі через загрозу терактів.

Після теракту у російському ТЦ "Крокус Сіті Хол" рівень терористичної загрози у Франції було підвищено до максимального. Розвідка активізувала перевірки громадян, які прибувають з Центральної Азії.

Вчора західні ЗМІ повідомили, що спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Побоювання, зокрема, викликані терактом у Підмосков'ї.