Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракти в Ірані

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вчорашні вибухи в Ірані, в результаті яких загинуло щонайменше 84 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за два вибухи біля могили генерала Касема Сулеймані, керівника елітних іранських сил "Кудс", який загинув в результаті удару американського безпілотника в Іраку чотири роки тому.

В результаті даного теракту загинули щонайменше 84 людини.

Теракт в Ірані

Як повідомляє ВВС, вчора, 3 січня, десятки людей були поранені, коли терористи влучили в процесію біля мечеті Сахеб аз-Заман у місті Керман. Спочатку повідомлялося про 103 загиблих, але міністр охорони здоров'я Ірану Бахрам Ейнолахі заявив, що деякі імена були випадково зареєстровані двічі. Сьогодні вранці голова іранської служби з надзвичайних ситуацій зменшив кількість загиблих до 95 людей.

При цьому іранські державні ЗМІ повідомляють про щонайменше 84 загиблих в результаті двох вибухів бомб біля могили іранського генерала Касема Сулеймані в четверту річницю його вбивства.

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